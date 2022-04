A Locarno la signora Maria Fonti soffia su 103 candeline

Un importante traguardo da 103 candeline, quello raggiunto ieri, domenica 3 aprile, a Locarno dalla signora Maria Fonti.

Nata a Bodio nel 1919 – paesino cantonesi in cui il padre ha lavorato in qualità di operaio per la fabbrica Nitrum – e cresciuta a Breno nel Malcantone, dopo una vita come mamma e donna di casa la signora si è trasferita da un decennio alla residenza al Lido di Locarno, dove la quale ieri ha potuto festeggiare l’ultracentenario compleanno avvolta dal calore dei familiari.

Per l’occasione le ha reso visita in qualità di rappresentante del municipio Nancy Lunghi che, oltre a portarle gli auguri e un omaggio, si è congratulata con la signora a nome dell’autorità cittadina e di tutta la popolazione.

Nella foto di Foto Garbani: Maria Fonti, Nancy Lunghi e il figlio della festeggiata Valdo Fonti.