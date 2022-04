Addio al farmacista Eugenio Bertoni, punto di riferimento della comunità buguggiatese

Addio al dottor Eugenio Bertoni, stimato farmacista conosciuto a Buguggiate e non solo per come ha condotto la farmacia Bertoni fino al 2018, prima di cedere la guida dell’attività alla figlia. L’annuncio funebre è stato dato dalla moglie Luisella, i figli Alessandra, Luigi e Vittorio con le rispettive famiglie, i nipoti ed i parenti tutti.

Il dottor Bertoni è stato un presenza di riferimento nella comunità buguggiatese fina dall’inizio della sua attività in farmacia nel 1984. “Con la modestia, la gentilezza e la professionalità che da sempre lo contraddistinguono, il Dott. Eugenio ha creato con i clienti un rapporto solido e duraturo, basato sulla fiducia reciproca – è ricordato nella biografia dell’attività farmaceutica bertoni – . La passione per il suo lavoro è stata sempre talmente forte da contagiare la figlia Alessandra, farmacista dal 1988, e il figlio Luigi, unitosi a loro nei primi anni ’90. Nel 2018, il Dott. Eugenio decide di lasciare la farmacia nelle mani ormai esperte della Dott.ssa Alessandra e del Dott. Luigi, e di dedicarsi ai suoi nipotini, alla casa e alle sue altre passioni”.

I funerali avranno luogo Mercoledì 27 Aprile alle ore 15.30 nella Chiesa Parrocchiale di Biumo Inferiore, preceduti dalla recita del Santo Rosario alle ore 15.