Africa addio in Sala Montanari

Prossimo appuntamento giovedì 5 maggio alle 20.30 in sala Montanari a Varese con Africa addio (Italia-1966) di Franco Prosperi e Gualtiero Jacopetti

Reezone, in collaborazione con Museo Castiglioni e Associazione Le vie dei venti presenta “Mondo Movie, quello che il cinema non aveva mai mostrato”.

Partendo dal presupposto che l’affrancamento dalla dominazione coloniale ha creato un critico periodo di transizione per le giovani nazioni dell’Africa il documentario enumera gli episodi dimostrativi di tale crisi, circostanziati come epoca e come località; dai processi britannici ai terroristi Mau-Mau; dalla riabilitazione dei medesimi alla esaltazione dei leader nazionali; dallo sterminio degli animali nei parchi alla uccisione dei coloni bianchi; dalle rappresaglie sanguinose del Simba a quelle dei mercenari al soldo degli instabili governi regolari del Congo. Il lungo reportage si chiude a Cape Town, con considerazioni sulla situazione sociale e razziale imperniata sulle miniere d’oro.

La presente rassegna si propone di offrire un assaggio di un genere cinematografico che più di altri seppe dividere critica e pubblico, sebbene oggi, a distanza di oltre mezzo secolo, si affaccino alla ribalta nuove letture critiche.