Al via la pulizia dei portici di Busto Arsizio

Agesp comunica che nelle due settimane dal 19 aprile al 3 maggio, avrà luogo l’attività annuale di sanificazione e lavaggio dei portici cittadini. La corretta ed efficace esecuzione degli interventi, di cui si allega relativo calendario, richiede che le aree interessate siano libere, pertanto si confida nella collaborazione dei gestori dei ristoranti, pasticcerie, gelaterie e bar dotati di dehor affinché procedano al ritiro di sedie e tavolini per la giornata indicata nella via di loro pertinenza.

Contestualmente ci scusiamo con la cittadinanza per il disagio arrecato, volendo tuttavia evidenziare che la

pulizia straordinaria in questione renderà agli utenti aree porticate più igieniche, fruibili e confortevoli.

Qui il calendario delle pulizie dei portici