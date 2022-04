Aquamore Summer Camp. L’estate più bella di sempre a Jerago con Orago

Dal 13 giugno al 12 agosto e dal 29 agosto al 9 settembre, Aquamore Jerago, la piscina di via Onetto a Jerago con Orago per la stagione estiva ha in programma

l’estate più bella di sempre

Un’estate strepitosa per bambini dai 4 ai 13 anni, in un contesto meraviglioso dove i bambini vivranno un’esperienza super divertente sperimentando discipline legate al mondo dell’acqua, mentre nel verde circostante ci si divertirà con tanti giochi di squadra.

Ogni giorno un’ora di corso di nuoto, giochi e sport all’aria aperta. Possibilità di frequenza a giornata intera o mezza giornata, extra time per l’uscita posticipata, catering di qualità a cura di realtà locali, il tutto in un ambiente confortevole e familiare, con uno staff competente e qualificato.

Turni del summer camp

Primo turno dal 13 al 17 giugno

Secondo turno dal 20 al 4 giugno

Terzo turno dal 27 giugno al 1 luglio

quarto turno dal 4 al 8 luglio

Quinto turno dal 11 al 15 luglio

Sesto turno dal 18 al 22 luglio

Settimo turno dal 25 al 29 luglio

Ottavo turno dal 1 al 5 agosto

Nono turno dal 8 al 12 agosto

Decimo turno dal 29 agosto al 2 settembre

Undicesimo turno dal 5 al 9 settembre

Gruppi per fasce d’età

Baby camp per bambini di 4 e 5 anni

Kids camp per bambini da 6 a 9 anni

Junior camp per bambini da 10 a 13 anni

Giornata tipo

7.30 – 9.30 accoglienza

9.00 – 12.30 scuola di nuoto, gioco sport e merenda

12.30 – 13.30 Pranzo, uscita turno mattina ed entrata turno pomeriggio con possibilità di extra time

13.30 – 16.30 attività sportive, compiti, giochi acquatici e merenda

16.30 – 17.30 Uscita

17.30 – 18.30 Extra Time

Cosa portare

Prezzi

Stagionale (11 turni) 849 euro

Stagionale mezza giornata 449 euro

Giornata intera (un turno, pranzo incluso) 129 euro

Mezza giornata (un turno, pranzo incluso) 94 euro

Mezza giornata (un turno, pranzo escluso) 69 euro

Extra Time 15 euro al giorno, 30 euro per turno, 210 euro stagionale

Pasto 6 euro al giorno o pacchetto di 5 prazi 25 euro

Sconto del 10% per fratelli

I prezzi non includono la quota associativa “Summer Camp” di 15 euro (quota che non deve essere versata da chi è già tesserato alla piscina).

Le iscrizioni sono aperte, massimo 50 partecipanti a settimana.

Kit Aquamore in regalo

Obbligo presentare certificato medico da 6 anni di età.

Per informazioni e prenotazioni