Arianna dal liceo Crespi di Busto Arsizio sul podio dei migliori latinisti

Complimenti ad Arianna Pinciroli della 4CC del Liceo Crespi di Busto Arsizio per aver saputo interpretare con perizia e rigore il passo dalla letteratura latina oggetto del Certamen Brixiense che l’ha vista al terzo posto tra i migliori latinisti. Proprio ieri si è svolta la premiazione della dodicesima edizione del concorso biennale di cultura latina, organizzato dal 1998 dal Liceo Classico Cesare Arici di Brescia.

La prova, riservata agli studenti degli ultimi due anni di Liceo, prevedeva la versione dal latino in italiano di un brano, a scelta del candidato, tra i due proposti dalla Commissione giudicatrice, di cui uno in prosa e uno in poesia, di autori significativi della letteratura latina dell’età repubblicana e imperiale, fino all’età degli Antonini compresa. Inoltre, i partecipanti dovevano rispondere a tre quesiti di carattere letterario, storico, linguistico.

E per promuovere anche l’altra grande cultura e lingua classica, quella greca, sta per arrivare il giorno dell’Agone di lingua greca, ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ, promosso dal Liceo Crespi e giunto alla undicesima edizione presieduta dal Prof. Giuseppe Zanetto, docente di Letteratura Greca presso l’Università degli Studi di Milano: venerdì 29 aprile, alle ore 8:00, i concorrenti varcheranno le porte del Crespi e si prepareranno ad una traduzione sul tema “Libertà e ribellione nel sentimento greco”. Sicuramente ci sarà anche Arianna.