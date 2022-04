Arredamento di design nelle camere d’albergo: i frigobar compatti

I frigobar da qualche tempo a questa parte non sono più dei semplici extra, ma rappresentano a tutti gli effetti un arredamento di design nelle camere d’albergo. Si tratta, insomma, di un’evoluzione di un oggetto che qualche cliente potrebbe considerare come antiquato. A ben vedere i frigobar per Hotel sono nati negli anni Sessanta: l’idea iniziale era quella di approfittare della praticità rappresentata da un frigo di piccole dimensioni con bevande e snack in tutte le camere d’albergo. Dagli anni Settanta in poi le catene alberghiere più importanti al mondo hanno cominciato a installare i frigobar, che così sono entrati nel novero dei servizi standard.

Ascesa e decadenza del frigobar

Chi viaggiava negli anni Settanta sapeva di poter approfittare di un minibar che proponeva una vasta selezione di articoli disponibili a prezzi convenienti, a prescindere dalla location. Il problema è che, con il tempo, il trend si è affievolito: il minibar è diventato quasi un luogo comune, al punto da vedere ridursi la propria attrattività. Questa è la ragione per la quale gli alberghi attualmente sono al lavoro per trasformare il concetto di frigobar, in modo che esso diventi un servizio che incentivi i clienti a pagare. Tante strutture mettono a disposizione prodotti locali, biologici o connessi al mondo del wellness, in contesti efficienti e al tempo stesso silenziosi.

Perché c’è bisogno di un frigobar in ogni camera d’albergo

Collocare il frigobar in camera può rappresentare una fonte di guadagno importante, a condizione che esso venga proposto in maniera ideale: occorre, cioè, far sì che il frigo sia ben visibile ai clienti. Gli aspetti più importanti che devono essere tenuti in considerazione sono la tecnologia, la silenziosità e il design. Ma, ovviamente, ciò che più conta è che gli articoli presenti nei minibar siano il più possibile attraenti. Servono alti standard di qualità per i materiali, così che l’efficienza di raffreddamento non risulti penalizzata. Inoltre devono essere preferiti i modelli che propongono lo sbrinamento automatico, sia per ragioni di sicurezza che di igiene.

Dove mettere il frigobar

I sistemi di installazione di ultima generazione offrono la possibilità di collocare il minibar in tanti posti diversi: nelle scrivanie ma non solo, quindi. Ecco, allora, che il frigobar può essere posizionato a portata di mano o bene in vista, a parete o in un armadio, ma anche in un cassetto. Qualora vi fosse poco spazio per l’inserimento di un minibar di dimensioni standard, per altro, si può in ogni caso scegliere un frigobar compatto. Si tratta di un tipo di prodotto che asseconda le necessità di qualunque tipo di struttura ricettiva, mettendo a disposizione gli stessi standard di affidabilità e di qualità di un minibar tradizionale.

Le soluzioni migliori per un frigobar

I frigobar compatti adoperano, poi, sistemi termoelettrici di ultima generazione, grazie a cui il consumo di elettricità può essere limitato in maniera significativa. Con la sua grandezza limitata, questo sistema può essere incassato dentro a un mobile o posizionato in qualunque punto della camera. Può essere utile ricorrere a dei semplici espedienti che aiutino a evidenziare la presenza del frigobar nella stanza: la soluzione più semplice è quella di collocare un menù di carta alla reception, ma in alternativa si può ricorrere a uno schermo in grado di comunicare in maniera più attraente. I frigobar devono riuscire a offrire agli ospiti delle esperienze personalizzate, ma al tempo stesso si devono rivelare utili, comodi e pratici per tenere al fresco alimenti e bevande, oltre a eventuali medicinali. Sono, inoltre, degli strumenti di marketing e aiutano a ottenere delle entrate supplementari, utili soprattutto per gli alberghi che non offrono il servizio in camera h24.

