Arrestato alla frontiera di Ponte Chiasso, in auto aveva 850 grammi di cocaina

Ottocentocinquanta grammi di cocaina, ben nascosti nel doppiofondo. Sono stati trovati nell’automobile di un cittadino albanese proveniente dalla Svizzera, durante un controllo dei funzionari dell’Agenzia ADM della Sezione Operativa Territoriale di Ponte Chiasso e militari della Guardia di Finanza in forza al Gruppo Ponte Chiasso. Il controllo al valico autostradale di Brogeda.

Grazie alle abilità degli agenti, il controllo ha permesso di scoprire un doppiofondo, all’interno del quale erano stati nascosti circa 850 grammi di cocaina, confezionata in quattro sacchetti per alimenti sottovuoto a loro volta contenuti all’interno di una busta di plastica. L’uomo è stato arrestato, mentre le forze dell’ordine hanno proceduto al sequestro probatorio della sostanza stupefacente, dell’autovettura utilizzata per trasportarla ed alla valuta nella disponibilità dell’arrestato, in franchi svizzeri ed euro, per un ammontare complessivo di circa 2.000 euro.

L’attività di servizio svolta delle forze dell’ordine si inquadra in un più ampio e costante dispositivo di prevenzione posto in essere dall’Agenzia ADM e dalla Guardia di Finanza presso i valichi di confine, a presidio della legalità e per il contrasto al fenomeno del traffico internazionale di sostanze stupefacenti.