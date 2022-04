Busto spinge la sua Uyba contro Scandicci: in Gara2 non si può fallire

Dentro o fuori. Strada da percorrere o fine dei giochi. Mercoledì 13 aprile alla e-work Arena si accendono le luci su gara 2 dei quarti i finale dei playoff tra le padrone di casa della Uyba e le toscane della Savino del Bene Scandicci. Dopo il 3-0 rimediato domenica, Stevanovic e compagne sono obbligate a vincere per allungare la serie sino alla terza partita, la “bella”; in caso contrario per le farfalle calerà il sipario su una stagione caratterizzata da tanti alti e bassi e da qualche colpo di sfortuna di troppo.

L’opposto biancorosso Camilla Mingardi, chiamata dalla società a presentare la partita, è consapevole che servirà una prestazione molto diversa da quella messa in campo in Toscana appena tre giorni fa. «Sappiamo bene che dovremo dare il massimo per riaprire la serie e che non sarà semplice perché Scandicci ha dimostrato anche domenica di aver trovato un bell’assetto in campo. Nonostante questo ripartiamo da quanto di buono fatto nel secondo set in Gara 1 cercando di aggredire dal primo minuto anche con l’aiuto dei nostri tifosi. La carica del nostro pubblico sarà proprio l’arma in più che metteremo in campo, faremo di tutto per riaprire i giochi».

La bomber bresciana, tra l’altro, potrebbe essere alla fine della sua avventura in biancorosso almeno ascoltando le voci di radio-mercato. Vedremo; da parte nostra tifiamo perché l’addio non si consumi.

I sestetti in campo, intanto, dovrebbero essere gli stessi visti in gara 1 e ci si attende grande spettacolo, visto che entrambe le formazioni sono molto determinate a vincere. Scandicci, oltre che dalla qualificazione, vorrebbe vendicare il tiro mancino servito dalle biancorosse in Coppa Italia, andando a vincere (era il 3 gennaio) nei quarti sul campo della Savino.

Non sarà quindi una prova facile per la Uyba che però sarà supportata dal proprio pubblico, capace di essere il settimo giocatore sul campo. E tutte le giocatrici passate da viale Gabardi sanno benissimo che Busto non tradisce, quando è chiamata a sostenere le sue Farfalle.

DIRETTAVN

Savino del Bene Scandicci – Unet e-work Busto Arsizio

Busto Arsizio: 1 Poulter, 2 Battista, 3 Olivotto, 4 Mayer, 5 Monza, 7 Bressan, 8 Gray, 10 Colombo, 11 Mingardi, 14 Zannoni, 15 Stevanovic, 16 Bosetti, 19 Ungureanu, 23 Herrera Blanco. All. Musso.

Scandicci: 1 Angeloni, 2 Alberti, 3 Silva Correa, 5 Malinov, 6 Napodano, 7 Pietrini, 9 Lubian, 10 Natalia, 11 Lippman, 16 Bartolini, 17 Antropova, 18 Camera, 19 Sorokaite, 24 Castillo. All. Barbolini.

Arbitri: Piana – Vagni.

Programma gara 2 quarti di finale

Martedì 12 aprile ore 20.30 (Rai Sport + HD e VBTV)

Bosca S.Bernardo Cuneo – Igor Gorgonzola Novara

Mercoledì 13 aprile ore 20.30

Il Bisonte Firenze – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano

Reale Mutua Fenera Chieri – Vero Volley Monza

Mercoledì 13 aprile ore 20.30 (Sky Sport Arena e VBTV)

Unet E-Work Busto Arsizio – Savino Del Bene Scandicci