Cantatore fa esultare il Varese al 90′: Vado battuto 1-0 al “Franco Ossola”

Seconda vittoria di fila per il Varese che torna a fare i tre punti anche al “Franco Ossola”. Come a Caronno Pertusella, anche contro il Vado i biancorossi si prendono il successo con un 1-0 sofferto ma meritato. Dopo la traversa nel primo tempo di Pastore, il più pericoloso tra i varesini anche oggi, nella ripresa il forcing finale paga dividendi al 90′ quando Cantatore da due passi metter in rete il gol che decide la gara.

Galleria fotografica Varese - Vado 4 di 39

Una gara non bella, con poche occasioni e quasi tutte di marca biancorossa, ma che dà in dote al Varese tre punti di importanza fondamentale per questo finale di stagione per blindare il posto tra i playoff. Disabato e compagni si riprendono il quarto posto ai danni del Derthona, fermato sull’1-1 a Sestri Levante. La gara di domenica 1 maggio in casa del Casale terzo in classifica – 0-0 ad Asti – e distante tre punti, assume ancora più importanza in questo momento per confermarsi nelle zone alte. Intanto il Novara batte 4-0 il Fossano in casa e si avvicina a festeggiare il ritorno in Serie C, anche perché la Sanremese crolla 4-1 a Genova in casa del Ligorna.

FISCHIO D’INIZIO

Ultimo turno infrasettimanale della stagione e penultimo appuntamento casalingo per il Varese che dopo aver ritrovato il successo in casa della Caronnese cerca un’altra vittoria per difendere la posizione in zona playoff. Al “Franco Ossola” arriva il Vado che si trova a metà classifica e si gioca proprio a Masnago le ultime chance di rientrare nel treno di alta classifica. Rispetto a Caronno Pertusella non cambia nessuna pedina nello scacchiere di mister Gianluca Porro: in porta confermato Priori, mentre in attacco il suo 3-5-2 vede Mamah e Pastore. I liguri allenati da Matteo Solari si presentano con il 4-3-3 che vede nel tridente formato da Lazzaretti, Lo Bosco e Aperi, vice capocannoniere del Girone A, uno dei punti di forza.

PRIMO TEMPO

Predominio biancorosso nei primi minuti di gara, con tanto possesso palla ma nessuna occasione. La gara non decolla e il primo tentativo da segnalare è al 19′ il tiro di Pastore che va fuori di poco. Tanti duelli le emozioni continuano a essere poche. Al 36′ il Varese però va vicino al vantaggio: lancio di Mapelli, sponda di petto di Mamah e destro potente di Pastore dai 20 metri che si stampa sulla traversa. I biancorossi provano a prendere ritmo, ma il sinistro a giro di Disabato al 37′ non ha fortuna e nel finale di primo tempo sono più i falli delle azioni d’attacco. All’intervallo il risultato è quindi ancora fermo sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

Non cambia la trama del match a inizio ripresa: i ritmi restano bassi e il Vado non fa molto per alzarli. Chi ci prova è Pastore che al 13′ calcia bene a giro mandando non lontano dall’incrocio dei pali. Due minuti più tardi il sinistro di Foschiani va dritto tra le braccia di Cirillo. La gara scivola via senza Per il finale mister Porro inserisce Cantatoe, Di Renzo e Minaj cercando forze fresche per sbloccare il match. Il Varese ci prova e spinge forte: al 43′ Di Renzo avrebbe una buona occasione dal cuore dell’area ma il suo sinistro è debole e Cirillo riesce a deviare in corner. Il gol però è nell’aria e arriva al 45′: Monticone crossa da destra, Di Renzo allunga di tacco e Cantatore è lesto a mettere in rete da due passi. Il recupero è di sofferenza per i biancorossi e l’infortunio di Priori, sostituito da Trombini, lo allunga fino al 52′. I biancorossi però stringono i denti, passano un paio di brividi su dei palloni in area ma alla fine respingono e conquistano la seconda vittoria per 1-0 consecutiva.

TABELLINO

Varese – Vado 1-0 (0-0)

Marcatori: 45′ st Cantatore (V)

Varese (3-5-2): Priori (50′ st Trombini); Mapelli, Monticone, Marcaletti; Foschiani, Gazo, Disabato (27′ st Cantatore), Piraccini (32′ st Di Renzo), A. Baggio (38′ st Premoli); Mamah (38′ st Minaj), Pastore. A disposizione: Battistella, Parpinel, Mendolia, L. Baggio. All.: Porro.

Vado (4-3-3): Cirillo; Casazza, De Bode, Tinti, Anselmo; Lazzaretti (41′ st Turone), Cenci, Cattaneo; Quarta (32′ st Napolitano), Lo Bosco, Aperi. A disposizione: Colantonio, Favara, Nicoletti, Giuffrida, Bonanni, Freccero, Della Rossa. All.: Solari.

Arbitro: Drigo di Portogruaro (Pandolfo e Boato)

Corner: 6-2. Ammoniti: Porro (allenatore), Foschiani per il Varese; Cenci, Cirillo per il Vado. Recupero: 1’ + 8’.

Note: giornata serena e mite, terreno in non perfette condizioni.

SERIE D GIRONE A – XXXV GIORNATA

Mercoledì 27 aprile ore 15.00: Asti – Casale 0-0; Borgosesia – Pdhae 1-2; Bra – Rg Ticino 1-0; Chieri – Saluzzo 2-0; Varese – Vado 1-0; Gozzano – Lavagnese 0-1; Imperia – Caronnese 0-1; Ligorna – Sanremese 4-1; Novara – Fossano 4-0; Sestri Levante – Derthona 1-1.

CLASSIFICA: Novara 78; Sanremese 70; Casale 59; Varese 56; Derthona 55; Bra 52; Chieri 51;, Sestri Levante 50; Borgosesia 48; Caronnese 47; Gozzano, Ligorna 46; Vado, Pdhae 44; Asti 41; Rg Ticino 38; Fossano 37; Imperia, Lavagnese 29; Saluzzo 18.