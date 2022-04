Domenica 10 aprile Creanza Creative Spring Market nella cornice di Villa Paradeisos a Varese

All’interno dei saloni e nel parco della Villa esporranno oltre cinquanta artisti e creativi in una giornata ricca di eventi e laboratori. L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo

Domenica 10 aprile a Varese è in programma il Creanza Spring Market, nella splendida location di Villa Paradeisos a Varese, che per l’occasione aprirà le sue porte al pubblico.

All’interno dei saloni e nel parco della Villa esporranno oltre cinquanta artisti e creativi in una giornata ricca di eventi e laboratori.

Oltre a visitare il market, adulti e bambini potranno cimentarsi in nuove esperienze artistiche seguendo laboratori di kokedama, lettering, composizioni floreali, piegatura della carta, falegnameria, argilla, pagine pop up.

Nel pomeriggio le libraie Paola e Chiara della libreria Potere ai Bambini intratterranno i più piccoli con le letture sull’erba e un laboratorio di origami.

Il tutto condito dal tocco magico di Marco Chef e Love in the Kitchen Catering, che per l’occasione hanno preparato un menù di aperitivi, pranzo e merenda in stile giapponese.

Per questa giornata la villa è aperta al pubblico, con ingresso libero e gratuito: un’occasione unica per visitare un luogo incantato nel cuore di Varese.

L’evento di svolgerà anche in caso di maltempo

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a creanzacreative@gmail.com o visitare la pagina Instagram dell’evento.