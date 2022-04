Cryptosmart, l’exchange crypto alla portata di tutti

Un dato evidente che riguarda il mondo degli investimenti riguarda sicuramente l’incredibile boom delle criptovalute. Le monete virtuali stanno raggiungendo dei livelli di notorietà, fama e diffusione senza precedenti: sono sempre di più le persone che decidono di abbracciare il mondo degli asset crypto e si stanno muovendo per ottenere dei risultati favorevoli.

D’altronde, le monete virtuali hanno aperto una serie di possibilità incredibili a tutti coloro che hanno delle conoscenze base per investire. Ma il mondo delle criptovalute è ormai accessibile a tutti? È questa una problematica non di poco conto che viene sollevata di volta in volta e che tutt’oggi potrebbe trovare una risposta concreta e definitiva. Cerchiamo di fare chiarezza.

Un exchange crypto 100% italiano ha aperto a tutti la possibilità di investire, ed effettuare tante altre operazioni, tramite le criptovalute. Stiamo parlando di Cryptosmart, azienda con sede a Perugia, che garantisce non soltanto il servizio di exchange ma anche tantissime altre operazioni. Grazie al lavoro dei fondatori, è possibile comprare, vendere, depositare le criptovalute o altri beni digitali, senza ricorrere ad intermediari.

Tra gli altri servizi offerti troviamo, per esempio, lo staking : si tratta della possibilità nuovissima di guadagnare tramite il “congelamento” di una parte del proprio patrimonio. Una rendita passiva che sta ottenendo un successo clamoroso, in primis perché non sono necessarie particolari conoscenze e in secondo luogo, perché si può guadagnare fondamentalmente senza dover porre in essere particolari pratiche o attività.

Oltre a ciò, Cryptosmart permette anche di sfruttare i servizi di Csplay, utili alle aziende che decidono di offrire ai propri clienti anche la possibilità di pagare dei servizi o dei beni tramite criptovalute e i servizi di CsMarket. In quest’ultimo caso parliamo della possibilità di acquistare delle gift card digitali spendibili presso i migliori brand (dall’abbigliamento all’elettronica di consumo), senza alcun tipo di costo relativo ad intermediazioni varie.

L’idea di base dei fondatori è stata quella di creare un’alternativa indipendente e a basso costo, cercando di contrastare questa mancanza di accesso alle criptovalute che, per un motivo o per un altro, è molto marcata nel nostro Paese. Con Cryptosmart anche le persone comuni, le quali non hanno particolari conoscenze di asset digitali, possono investire e prendere coscienza di questa nuova realtà.

Cosa sono le criptovalute?

Prima di tutto dovremmo partire dal chiarire un concetto base, ovvero cosa sono effettivamente le criptovalute. Si tratta di nuove tecnologie basate sul processo di crittografia, una sorta di applicazione di vari metodi volti a rendere un messaggio quanto più comprensibile possibile, ma solo a persone autorizzate a “leggerlo”.

Col termine criptovaluta si considerano due parole, ovvero cripto e valuta. Non è altro che una valuta utilizzabile solo conoscendo un determinato codice informatico e che non esiste nella sua versione fisica, ma si genera per via digitale e telematica. La crypto può anche essere scambiata tramite la modalità peer-to-peer tra due utenti, per acquistare beni o servizi o per altri motivi.

Inutile dire che da quando si è diffusa la prima criptomoneta, il Bitcoin, sono stati tantissime le persone che hanno cominciato ad investire in questo settore. Purtroppo, però, ancora oggi c’è un po’ di confusione sull’argomento e non tutti sanno effettivamente da dove partire e se sia un modo accessibile a tutti oppure no. La risposta forse è arrivata proprio dall’Italia.