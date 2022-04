Dal 20 aprile debutta il mese di “Serate d’autore” a Gallarate

A Gallarate debutta il mese della lettura, con le “Serate d’autore”, una serie di appuntamenti al museo Maga-Hub Istituti Culturali, in via De Magri. Debutto il 20 aprile, mercoledì, con la serata che vede ospite Lorenza Scalisi con il suo “Tutti i piatti dei presidenti”.

«Ho voluto fortemente questo mese della lettura, partendo dalla ricorrenza del 23 aprile – Giornata mondiale del Libro – per ricordare quanto sia importante la lettura, con un altro momento forte che si aggiunge a quello tradizionale di ottobre con Duemilalibri» dice l’assessore alla cultura Claudia Mazzetti.

Oltre a Lorenza Scalisi, che ha già girato tutta Italia con il suo fortunato libro, la rassegna vedrà protagonista Daniele Cassioli, gallaratese e noto prima come sportivo e poi come motivatore e trainer (27 aprile), poi ancora Frank Gramuglia «nella speranza anche di attrarre un pubblico giovanissimo» (4 maggio). E infine «un altro appuntamento social molto forte, con lo chef Roberto Valbuzzi, noto anche in tv» (11 maggio, sempre 20.45 come tutti gli appuntamenti).

«Tutti autori legati anche alla nostra zona» sottolinea Mazzetti, ma anche con il legame della cucina che unisce diversi titoli.

(Nella foto: i nuovi spazi della biblioteca al museo Maga – Hub Istituti Culturali di Gallarate)

La rassegna è organizzata da HIC, Museo Maga, Comune di Gallarate, in collaborazione con Biblos Mondadori.