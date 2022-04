Doppio appuntamento con il Giro della provincia Allievi: si corre ad Ardena e a Lonate Ceppino

Fine settimana ricco per il ciclismo giovanile con due appuntamenti – uno al sabato e uno alla domenica – inseriti nel calendario del Giro della Provincia di Varese per la categoria Allievi, una challenge iniziata con la Varese-Angera che vivrà in questi giorni le due gare centrali e metterà in palio punti pesanti per la vittoria finale.

Sabato 23 aprile la gara è interessante soprattutto per scalatori e cronomen: si disputa infatti la tradizionale cronoscalata Brusimpiano-Ardena con in palio il Trofeo Città di Brusimpiano giunto alla sesta edizione. La distanza è ovviamente limitata, 3,2 chilometri, ma la salita che collega le due località sino al santuario della Madonna di Ardena consente ai più forti in questo campo di esprimersi al meglio. Un’ulteriore motivazione, nella corsa organizzata dalla S.C. Lavena Coop di Lavena Ponte Tresa e prevista a partire dalle ore 14, è data dal fatto che l’evento sarà valido come prova unica del campionato provinciale di cronoscalata: il migliore dei varesini quindi si garantirà la maglia di campione.

Se a Brusimpiano saranno almeno 120 i corridori in gara, anche la prova di domenica 24 a Lonate Ceppino presenta un campo iscritti molto interessante visto che sono attesi oltre 100 giovani atleti. Il 38° GP Comune di Lonate Ceppino è organizzato dalla locale Società Ciclistica e dedicato alla memoria di Ivan Mosca, Sebastian Tubiana e Daniele Ferrario e prevede un tracciato di 60 chilometri: quattro tornate sul “giro lungo” e tre su un anello più breve caratterizzato da uno strappo che porta nel centro del paese. In questo caso il ritrovo è fissato alle ore 8 presso la Cicli Battaglia di via Piave mentre la partenza sarà data alle ore 10. Per chi affronterà il doppio impegno, anche l’incognita del recupero dopo le fatiche della cronoscalata.

Possibile quindi che la classifica generale cambi volto dopo le due gare: attualmente la maglia di leader “Plastiche Cassano” è detenuta da Giuseppe Bungaro, corridore della Ciclisticha Biringhello che si è aggiudicato la Varese-Angera. La graduatoria per gli Allievi primo anno (maglia “Scarponi nel Cuore”) è guidata da Filippo Cappelletti (Alzate Brianza) mentre nella classifica del Gran Premio della Montagna (maglia “La Varesina Emergenza”) prevale Mattia Mangili (Società Ciclistica Cene). Nella foto in alto di Giordano Azzimonti, i tre leader delle rispettive classifiche (da sinistra: Bungaro è il primo, Cappelletti il terzo, Mangili il sesto) al termine della Varese-Angera.