Dramma a Dormelletto, uccisa una donna di 49 anni

Una donna di 49 anni è stata trovata senza vita questa mattina a Dormelletto, in provincia di Novara. Secondo le prime informazioni la donna sarebbe stata uccisa dal compagno che si è poi tolto la vita.

La vittima si chiamava Sonia Solinas e viveva con l’uomo in via Vittorio Emanuele. Era molto conosciuta in paese anche per il suo lavoro di barista. Attualmente lavorava in uno dei locali più frequentati di Arona, sul lungolago.

A fare la triste scoperta questa mattina è stata la madre, che non riuscendo a contattare la figlia ha deciso di recarsi presso la sua abitazione.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti la tragedia sarebbe riconducibile a un omicidio per mano del compagno che si sarebbe poi tolto la vita. Il corpo dell’uomo è stato trovato sotto al ponte Casletto a Rovegro. Del caso si stanno occupando i Carabinieri del comando provinciale di Novara. Sul posto il magistrato e i vigili del fuoco.