Durante il cantiere per la nuova strada spunta il vecchio tunnel della ex Magnesia

Scoperta di rilievo storico nel corso dei lavori al cantiere della nuova strada che passa alle spalle della fabbrica della ex Magnesia di Angera. Nei giorni scorsi è stato individuato un vecchio tunnel che veniva utilizzato in passato da coloro che vi lavoravano.

«Al fine di non cancellare la storia della nostra comunità e dei tanti lavoratori che hanno fatto grande l’impresa della Magnesia abbiamo chiesto e ottenuto di salvaguardare questo importante residuo storico prima di poter ripartire con i lavori – spiega il vice sindaco, Marco Brovelli – Le tecniche di ingegneria civile proposte salvaguardano questa importante scoperta e a breve ripartiranno i lavori».

La scoperta rappresenta una testimonianza storica di quella che è stata in passato un’importante azienda del basso Verbano. La Società Generale per l’Industria della Magnesia spa fu fondata a inizio Novecento e operava nel campo della produzione di prodotti magnesiaci. Nei primi di anni di vita della fabbrica lavoravano presso di essa venti dipendenti divenuti poi diverse decine negli anni successivi. L’industria conobbe una grande crescita durante gli anni Settanta e Ottanta. Negli anni Novanta venne poi assorbita dalla multinazionale belga Solvay. Attualmente non è operativa a livello industriale ed è di proprietà di alcuni imprenditori privati.

«Questo ritrovamento non rallenterà i lavori per la realizzazione della nuova strada – assicura Brovelli -. Anzi, abbiamo da poco ottenuto nuove risorse tramite Pnrr, per un valore di 275mila euro da destinare all’ultimazione di questa opera, pensata per migliorare la viabilità verso l’ospedale e alleggerire il traffico nelle vie centrali di Angera».