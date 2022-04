Elezioni a Gerenzano. Dopo cinque anni in Consiglio comunale, ecco chi si ricandida

Mancano poco meno di due mesi al prossimo 12 giugno, la data in cui anche a Gerenzano si terranno le elezioni comunali, paese che insieme ad altri 10 Comuni della Provincia di Varese vedrà il rinnovo dell’intero Consiglio comunale dopo cinque anni.

Sono queste intense settimane di incontri e riunioni per tutti i gruppi politici, che dovranno presentare alla segreteria del Comune le candidature alla carica di sindaco e le liste dei candidati alla carica di consiglieri comunali nella finestra tra il 13 e il 14 maggio.

Con la necessaria premessa che la situazione è ancora in evoluzione, abbiamo chiesto a tutti i componenti del Consiglio comunale a poco più di sette settimane dal voto, se hanno intenzione di ricandidarsi alla prossima tornata elettorale. Ecco le loro risposte.

Insieme e Libertà per Gerenzano

La gran parte dei componenti del gruppo di maggioranza “Insieme e Libertà per Gerenzano” si ripresenterà alle elezioni del prossimo giugno.

Il sindaco uscente Ivano Campi è quasi arrivato alla fine del secondo mandato amministrativo. Come previsto dal Testo Unico degli Enti Locali, chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è immediatamente rieleggibile. Se quindi Campi non potrà certamente ricandidarsi come primo cittadino, sta considerando la possibilità di dare il proprio apporto alla lista in qualità di consigliere comunale: «Sto valutando con la mia famiglia se svolgere un ruolo dall’interno o dall’esterno del gruppo. Sono scelte importanti, che hanno un impatto sulla vita privata. C’è ancora qualche giorno di tempo per decidere con la massima serenità».

Saranno certamente all’interno della nuova lista il vicesindaco Pierangelo Borghi (Patrimonio, Igiene ambientale e Polizia locale) e gli assessori uscenti Monica Mariotti (Cultura, Sport, Politiche giovanili e Tempo libero) e Stefania Castagnoli (Bilancio), che descrive questi cinque anni come «un periodo impegnativo, che mi ha portato tante soddisfazioni e che spero con il mio lavoro di contribuito al bene dei miei concittadini».

Deciso sì anche per Dario Valter Borghi (Politiche attive per il lavoro e l’integrazione sociale, Istruzione e Personale), che spera di poter «portare avanti i progetti iniziati ed intraprenderne di nuovi, cercando soluzioni sempre innovative rispetto ai bisogni delle persone» ed Emanuele Pini (Urbanistica, Edilizia privata, Attività produttive, Lavori pubblici), quest’ultimo in Consiglio comunale dal 1998. «Mi ricandido perché voglio continuare a contribuire al miglioramento di Gerenzano e portare a casa altri risultati improntati come quelli che abbiamo raggiunto in questi 10 anni» commenta Pini, che insieme a Pierangelo Borghi, Dario Borghi e Stefano Viotti era parte anche della precedente Giunta Campi (2012-2017).

Risponde con un semplice “sì” il consigliere Matteo Albani, al quale si aggiunge la risposta affermativa del capogruppo Stefano Viotti, già assessore a Bilancio e Tributi, «ci ripresentiamo con convinzione, abbiamo governato bene questi 10 anni» e di Tiziana Valeria Sinigaglia e Giulia Bonzini, consigliere con delega alle materie ecologia ed educazione ambientale, che descrive questi cinque anni come «un’esperienza arricchente perché ho avuto la possibilità di sviluppare nuove iniziative sul territorio, in sinergia con le realtà locali. Ora mi ricandido con una consapevolezza ed una conoscenza maggiore rispetto a cinque anni fa».

Concludono invece la propria esperienza politica i consiglieri di maggioranza Andrea Pedrotti, «per gli accresciuti impegni di lavoro non mi ricandiderò, sosterrò però la lista e per quanto possibile, la finalizzazione del programma» e Vincenzo Amati, «non mi ricandido perché ormai ho una certa età, sono molto impegnato nel volontariato e voglio dare spazio ai giovani. Sono in Consiglio comunale dal 2007, è stata un’esperienza positiva, che ogni cittadino dovrebbe fare per capire come funziona la macchina amministrativa».

Gruppo Cristiano Borghi Sindaco

Tra i consiglieri del gruppo di minoranza “Cristiano Borghi Sindaco” si ricandideranno certamente il capogruppo Cristiano Borghi «sarò in lista, non posso ancora dire se sarò il candidato sindaco o meno, lo stiamo ancora valutando» ed Elena Bonzini, mentre è ancora dubbia la partecipazione alla prossima tornata elettorale di Gregorio Dario Cattaneo.

Gerenzano Democratica e Idee in Comune

In dubbio anche la presenza di Pier Angelo Gianni, che insieme al suo gruppo “Gerenzano Democratica”, sta ancora valutando la possibilità di partecipare a questa tornata elettorale. Già candidato sindaco nel 2012 e nel 2017, nell’eventualità in cui il gruppo deciderà di mettersi in gioco, certamente non si ricandiderà alla carica di sindaco: «Dopo due tentativi mi sembrerebbe un po’ velleitario ripresentarmi un’altra volta come candidato sindaco».

Sarà infine certamente presente il capogruppo di Idee in Comune (ex Forza Italia) Marco Franchi, al lavoro per la costruzione di una lista elettorale insieme al suo gruppo.