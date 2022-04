Elezioni RSU: la Fials ringrazia chi è andato a votare e si dice pronta a lavorare al nuovo tavolo sindacale

“Grazie a tutti i lavoratori che, nonostante il momento critico, hanno scelto di esercitare il diritto a scegliere chi deve rappresentarli nell’ambio della RSU”.

Inizia così il comunicato della Fials all’indomani delle votazioni per il rinnovo delle componenti RSU negli ospedali: «Esprimiamo, le nostre congratulazioni ai delegati eletti nella lista della UIL che avranno il privilegio e l’onere di migliorare i risultati ottenuti in questi anni dai delegati uscenti. Riteniamo la RSU patrimonio dei lavoratori e per tale ragione sosterremo la nuova RSU guidata dal futuro coordinatore che auspichiamo essere, come da consuetudini consolidate in ASST Sette laghi, quello scelto dai lavoratori con il maggior numero di preferenze.

Naturalmente la nuova RSU potrà contare sui delegati FIALS, che si renderanno disponibili a valutare e a sostenere quelle proposte finalizzate a migliorare i servizi offerti alla Cittadinanza e le condizioni di lavoro in ASST.

La FIALS rivendica ed è orgogliosa dei risultati ottenuti in questi anni nei quali si è sempre contraddistinta per le proposte avanzate che ha sostenuto con forza e per le quali si è sempre battuta fino al perseguimento del miglior risultato possibile. Queste prerogative e questi obiettivi restano prioritari per FIALS che rimane il primo sindacato all’ospedale di Circolo e diventa la seconda forza sindacale (era terza) in Provincia di Varese.

Auspichiamo che la maggioranza numerica dei delegati di UIL – CGIL e CISL sia una maggioranza compatta ed effettiva (come auspicato sulla stampa dai delegati UIL) e che possa fungere da guida e da stimolo ai delegati delle organizzazioni sindacali autonome sempre pronte a fare il bene dei lavoratori».