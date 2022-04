Festa per il Gorla Volley: il titolo provinciale U18 arriva dopo il tie-break

Festa grande a Gorla Minore dove la squadra locale di pallavolo, davanti al pubblico amico, ha saputo conquistare la vittoria del campionato provinciale under 18 femminile. Una bella impresa quella del Gorla Volley considerando il livello, sempre molto alto, di un torneo che vede in lizza club di serie A come la Uyba/Orago e la Futura Giovani Busto, quest’ultima finalista.

Galleria fotografica Il Gorla Volley festeggia il titolo provinciale under 18 4 di 4

Per assegnare il titolo in gara unica è servito il tie-break, a conferma di un grande equilibrio sul rettangolo di gioco: la Futura è andata per due volte in vantaggio vincendo il primo e il terzo set (20-25 e 23-25) ma trovando in entrambe le occasioni il Gorla pronto alla replica (25-23 nel secondo parziale, 25-21 nel quarto). Tutto si è così deciso al quinto e ultimo set e qui le padrone di casa sono state brave a guadagnare subito un break di 5-1 per poi difendere il vantaggio sino al 15-10 conclusivo.

Tie-break che invece aveva sorriso alla Futura in semifinale, dove le Cocche avevano superato nel derby (in trasferta) le avversarie della Progetto Volley Orago/Uyba; Gorla invece si era imposta nettamente sul Duo Volley Gobbo Allestimenti con il punteggio di 3-0. Il successo nel torneo provinciale premia una stagione eccellente per la squadra della presidente Barbara Sgarbossa e di coach Giordano Maiocchi; il ruolino di marcia parla di una sola sconfitta durante la prima fase (proprio con la Futura) e di una qualificazione ai playoff da “numero uno” del tabellone. Il Gorla Volley ha anche superato indenne l’infortunio della palleggiatrice titolare, avvenuto nel corso di una partita di Serie C, squadra che attinge a piene mani dalla under 18.

La finale si è tra l’altro disputata in una grande cornice di pubblico, perché le recenti variazioni alle normative anti-covid hanno permesso di aprire il palazzetto con capienza al 100%; sugli spalti anche il presidente della Fipav provinciale, Alberto Bonomi, con il compito di premiare le squadre finaliste. A completare il successo delle gialloblu marchiate OrsaFoam anche tre premi individuali: Anita Bertolani è stata votata MVP della manifestazione, Alice Groppo miglior attaccante ed Elena Pavin miglior palleggiatrice. Il titolo di miglior libero è invece finito nelle mani di Giulia Osana, della Futura Busto.