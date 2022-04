Fiamme anche a Colico, case evacuate e protette dai Vigili del Fuoco

Gli incendi favoriti dalla siccità che in questi giorni hanno colpito in modo pesante anche il Varesotto non risparmiano altre zone della Lombardia e del Piemonte. Ieri, giorno di Pasquetta, un’importante operazione è stata svolta dai Vigili del Fuoco a Colico, località in provincia di Lecco che si trova all’estremo nord del Lago di Como,

Ben venticinque gli uomini dei Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento con un ampio utilizzo di mezzi, ben sette: due autopompe, una autobotte e quattro fuoristrada dotati di modulo antincendio.

Le fiamme sono restate attive per tre giorni soprattutto nella zona dei boschi di Olgiasca e sono state circoscritte e spente quasi del tutto solo nella serata di lunedì. Diversi pompieri sono stati schierati a protezione di alcune abitazioni che si trovano nella zona: una cinquantina le persone evacuate per sicurezza a Pasqua.