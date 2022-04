Forza Italia: “Dodici aree in provincia di Varese per stare più vicini al territorio”

Forza Italia Varese vuole far crescere il suo radicamento sul territorio e sceglie di creare 12 aree – e altrettanti referenti – per creare una rete capillare di sostenitori.

E’ quello che ha presentato nella sua sede varesina sabato 30 aprile, alla presenza del vicecommissario provinciale Giuseppe Taldone, l’onorevole Giusy Versace, il responsabile provinciale degli enti locali Piero Galparoli e molti dei neo nominati, a cui è stato consegnato l’attestato e il primo materiale per lavorare sui rispettivi territori.

«Il centro destra è maggioritario nel paese, malgrado l’astensionismo e una certa dialettica tra i partiti che lo compongono, e in esso Forza Italia ha ruolo fondamentale, particolarmente attrattivo per l’elettorato moderato e per chi ha valori e principi di libertà – ha sottolineato Taldone – E per essere vicini ai cittadini bisogna essere radicati nel territorio. Per questo abbiamo deciso di ricreare queste dodici zone, falsariga dei vecchi collegi elettorali. Eravamo un partito di leadership, ora vogliamo costruire la classe dirigente dal basso».

Naturalmente: «Dove esiste già un commissario al lavoro, e ne abbiamo in tutto 40, non ci saranno cambiamenti – spiega Piero Galparoli – I delegati di zona sono stati nominati proprio per coprire le che non hanno un commissario e su cui sono chiamati a lavorare Noi siamo distinti dai sovranisti (perlomeno fino ad ora) e possiamo essere, come è successo a Varese un catalizzatore di forze moderate».

«Mai come in questo momento il messaggio più bello che potevamo lanciare è questa idea di squadra che stiamo costruendo» ha concluso Giusy Versace. Con loro, sono intervenuti anche il commissario provinciale Giacomo Caliendo, in collegamento telefonico, e il consigliere Provinciale Simone Longhini.

I DODICI RESPONSABILI DI AREA

Area 1: (Alto varesotto: Tronzano, Maccagno con Pino e Veddasca, Curiglia con Monteviasco, Agra, Dumenza, Luino, Germignaga, Cremenaga, Montegrino Valtravaglia, Grantola, Mesenzana, Brissago Valtravaglia, Castelveccana, Porto Valtravaglia, Brezzo di Bedero, Germignaga, Luino) Paolo Gobbato

Area 2 (Cadegliano Viconago, Lavena Ponte Tresa, Marzio, Marchirolo, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Ferrera di Varese, Bedero Valcuvia, Valganna): Vanessa Valtorta

Area3 (Arcisatese: Brusimpiano, Cuasso al Monte, Porto Ceresio, Saltrio, Clivio, Besano, Bisuschio, Arcisate, Cantello): Angelo Pierobon

Area 4: (Olona, tradatese: Vedano Olona, Castiglione Olona, Gornate Olona, Caronno Varesino, Venegono superiore, Venegono inferiore, Tradate, Lonate Ceppino, Castelseprio, Carnago): Rosario Tramontana

Area 5 (Cavaria e Gallaratese: Mornago, Sumirago, Albizzate, Solbiate Arno, Oggiona con Santo Stefano, Jerago con Orago, Cavaria con Premezzo, Besnate): Nadia Dal Secco

Area 6 (Lago di Varese: Varese, Malnate, Lozza, Gazzada Schianno, Morazzone, Castronno, Brunello, Buguggiate, Azzate, Galliate Lombardo, Daverio, Bodio Lomnago, Cazzago Brabbia, Casale Litta, Inarzo, Barasso, Comerio, Luvinate, Casciago): Andrea Brenna

Area 7. (Cislago, Gerenzano, Saronno, Caronno Pertusella, Origgio, Uboldo): Walter Galli

Area 8 (Cairate, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Solbiate Olona, Olgiate Olona, Castellanza): Gabriele Moltrasi

Area 9 (Busto Arsizio, Samarate, Ferno, Lonate Pozzolo, Vizzola Ticino): Enrico Vettori

Area 10 (Gallarate, Cassano Magnago, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Arsago Seprio, Somma Lombardo, Golasecca): Calogero Ceraldi

Area 11 (Laveno Mombello, Cittiglio, Brenta, Casalzuigno, Cuveglio, Duno, Cassano Valcuvia, Masciago Primo, Rancio Valcuvia, Brinzio, Castello Cabiaglio, Cuvio, Azzio, Gemonio, Caravate, Sangiano, Monvalle, Leggiuno): Giuliano Besana

Area 12 (Sesto Calende, Vergiate, Mercallo, Varano Borghi, Comabbio, Ternate, Biandronno, Gavirate, Cocquio Trevisago, Besozzo, Brebbia, Bardello, Bregano, Malgesso, Travedona Monate, Osmate, Cadrezzate, Ispra, Ranco, Angera, Taino): Fabrizio Zaninelli