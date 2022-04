Il Gadda-Rosselli di Gallarate premia le sue eccellenze: “Voi siete il futuro”

Dalla migliore media scolastica al diploma a pieni voti, passando per le certificazioni linguistiche e tanti altri progetti: l’istituto “Gadda-Rosselli” di Gallarate questa mattina, sabato 9 aprile, ha celebrato la settima edizione della Giornata del Merito e dell’Eccellenza 2022.

Una mattinata interamente dedicata ai ragazzi e al loro successo scolastico, dopo tanto studio, passione e fatica. Ad inaugurarla il dirigente scolastico, Pietro Bosello, con una dedica particolare ai cinque giovani ucraini che da una settimana sono ufficialmente studenti della scuola: «Finalmente dopo due anni torniamo in presenza. La scuola ha sempre guardato la realtà con distanza, ma senza chiudersi: la realtà ci chiede nuove sfide e competenze più solide (come le conoscenze storiche), la capacità di negoziare regolare, dare regole ai mercati e valutare le emergenze ambientali. Queste sfide non ci possono spaventare».

Presenti anche l’assessora alla Cultura e istruzione, Claudia Mazzetti: «Vi auguro di portare avanti questo percorso con lo stesso entusiasmo e passione e di trasmetterlo agli altri. Non smettete mai di studiare e di migliorarvi. Noi crediamo in voi: voi potete migliorare ciò che in passato abbiamo sbagliato».

Così come i consiglieri provinciali Enrico Vettore e Simone Longhini, la docente Maria Frassati in rappresentanza del consiglio d’istituto («Avete alle spalle una scuola molto attenta a quello che voi siete. Voi sapete declinare nella realtà il concetto di resilienza e penso sia il migliore biglietto da visita per il vostro futuro»), il professore Giuseppe Carcano dell’ufficio territoriale di Varese e il console Antonio Colombo della scuola per mediatori linguistici Carolina Albasio («Voi rappresentate il futuro di questo paese e mi auguro che proseguirete il vostro percorso di studi, perché il paese ha bisogno di voi»), che si sono congratulati con i ragazzi per il loro risultato scolastico.

Tutti i premiati

Di seguito tutti i premiati:

MERITO PER MEDIA SCOLASTICA A.S. 2020/2021

1B SIA MORNIROLI MARCO (2B SIA)

2D RIM HEISS ELENA (3D RIM)

3B SIA RUBAB INSA (4B SIA)

4D RIM MIMMO ELIANA (5D RIM)

1C TUC CALBI MARGHERITA (2C TUR)

2A TUC CURRI ANABELA (3A TUC)

3B TUR LAZIC AMBRA (4B TUR)

4B TUR XHINDOLI SUENA (5B TUR)

1A LLE SANTILLO DIANA SHERILL (2A LLE)

1B LL ANCHIERI IRIS (2B LL)

1B LL SENALDI FRANCESCA (2B LL)

2B LL DE ROSA SARA (3B LL)

3D LL BONALDO ARIANNA (4D LL)

4A LL PANDOLFI CHIARA (5A LL)

1A LSU DI GIANDOMENICO LISA (2A LSU)

MERITO PER VOTO 100/100 CONSEGUITO ALL’ESAME DI STATO A.S. 2020/2021

CLASSE 5A LICEO LINGUISTICO

APPOLONIA GIORGIA

BOTTINI FRANCESCA (esame EsaBac 20/20)

DE MARCHI SARA (esame EsaBac 20/20)

QUADRIO SVEVA (esame EsaBac 20/20)

VARINI GIULIA HOAI (esame EsaBac 20/20)

CLASSE 5B LICEO LINGUISTICO

BIGI ANNA (con lode)

CLASSE 5D LICEO LINGUISTICO

CASTIGLIONI ALESSIA

FRANISHTA ESTER

PASSERINI CECILIA (con lode)

RIPPA MARTA

TORREGROSSA MARTINA

VANONI GIORGIA

CLASSE 5A AFM

CANDELA ALESSIA

IZZO IRENE

CLASSE 5B AFS

CANNONE MIRIAM

PINOLI LUCA (con lode)

CLASSE 5C AFM

GORLA CHIARA

CLASSE 5D RIM

BITRI MEGI

DUCHINI NICOLE

CLASSE 5A TUR

REGAZZONI ALICE

CLASSE 5B TUR

AGORMEDA BARBARA

CLASSE 5C TUR

BITEYE FATOU

EL OMAR NADIA

POZZATO CHIARA

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE

PROGETTO eTwinning

CLASSE 4D RIM per il progetto realizzato in lingua tedesca in classe terza

GRUPPO LINGUA SPAGNOLA CLASSE 5D LL per il progetto realizzato in lingua spagnola in classe quarta

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

LINGUA FRANCESE

DELF B2 BONALDO ARIANNA 4D LL

LINGUA INGLESE

FIRST LIVELLO B2 PINELLI SOFIA 5C LL

ADVANCED ENGLISH LIVELLO C1 GHIRINGHELLI ALESSIA 5C LL

LINGUA SPAGNOLA

DELE LIVELLO B2 ROSIA JACOPO 5D LL (a.s. 2020/2021)

LINGUA TEDESCA

LIVELLO B1 PRIFTI ROSSELLA 5C LL

LIVELLO B2 BIGI ANNA 5B LL (a.s. 2020/2021)

CERTIFICADO DE ESPAÑOL DE LOS NEGOCIOS

PETRUZZI REBECCA 5A AFM

CERTIFICATO CAMBRIDGE IGCSE

CONSTANTIN MARINA 4A TUC

ATTESTATO CERTILINGUA a.s. 2019/2020

BELCAID HIBA

DEL CONTE FRANCESCA

FERRARI VIOLA

FIANDACA ARIANNA

GAGLIOTI SOFIA

GHIRINGHELLI ELENA

PALADINO GLORIA

PRETI GIORGIA

RONCOLATO VANESSA

SCANDROGLIO SARA

ATTESTATO CERTILINGUA a.s. 2020/2021

BERTOLLI GIULIA

BOTTINI FRANCESCA

DE MARCHI SARA

MONTEMARTINI SARA

Tutte studentesse diplomate al Liceo Linguistico

LINGUA CINESE

CORSO BASE

FUNELIO MARTINA

CORSO INTERMEDIO-AVANZATO

APPOLONIA GIORGIA 5A LL (a.s. 2020-2021)

Miglior risultato conseguito nella prova di fine corso.

SCUOLA AMBASCIATRICE DEL PARLAMENTO EUROPEO

CLASSE 5D RIM

PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO

Borse di studio Generazione d’Industria: UNIVA

ALESSANDRA DUCHINI 5A AFM

ALESSIA DONA’ 5A TUR

LATUAIDEADIMPRESA in collaborazione con UNIVA

CLASSE 5B SIA

CLASSE 5D RIM

CLASSE 5D TUR

CLASSE 5B TUR

PROGETTI REALIZZATI IN COLLABORAZIONE CON CAMERA DI COMMERCIO

PODCAST PER IL SITO VARESE # DO YOU LAKE

CLASSE 5A TUR

PCTO presso il Museo Sacro Monte di Varese (Museo Pogliaghi, Museo Baroffio)

CATANIA TOMMASO 4A TUC

PROGETTO VOLANDIA

NEGRINI SERENA 4C TUR

PAGINE SOCIAL

BlogLab di Glocal

Cesare Airoldi, Samanta Kaja, Mahmood Suhana classe 3D RIM

Secondo posto al concorso nazionale BlogLab di Glocal (festival del giornalismo digitale) per il prodotto multimediale, un blog, sul tema dei diritti delle donne afgane.

BlogLab è sostenuto dal Consiglio Regionale della Lombardia e dall’agenzia di comunicazione Hagam.

PROGETTO PCTO IN Aziende (alunni meritevoli)

GIULIA TAMOLLI 4D TUR

GRESHAZI ELVIS 5A AFM

Progetto Mediazione Linguistica Carolina Albasio

CURTO NOEMI 4C LL

TenDaysPhysics4Teenagers

Raffaella Vorschulze 5ALLE

Charlotte Puricelli 5ALLE

Elizaveta Nelaeva 5ALLE

Chiara Pandolfi 5A LLE

Summer School Università di Bergamo

Giuseppe Sallese 5C AFM

Eliana Mimmo 5D RIM

MOSTRA “VITTIME DI MAFIA”

GORLA CHIARA 5C AFM (a.s.2020/2021)

CARELLI MELISSA 5C AFM (a.s.2020/2021)

AREA MATEMATICA

GIOCHI MATEMATICI D’AUTUNNO 2020

Cristina Gentile 5A LLE (a.s.2020/2021) prima classificata “Giochi Matematici d’Autunno 2020”, categoria L2

Elena Heiss 3D RIM prima classificata “Giochi Matematici d’Autunno 2020”, categoria L1

Diana Sherill Santillo 2A LLE prima classificata “Giochi Matematici d’Autunno 2020”, categoria C2

AREA ITALIANO

CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE DEBATE 2020/2021 E OLIMPIADI NAZIONALI DI DEBATE 2021

Begolo Giulia 4C LL

Salina Giulia 4C LL

Gazzola Sofia Marianna 5D TUR

Marzano Chiara 5D TUR

Mulas Marika 5D TUR

Piatti Sara 5D TUR

Partecipazione attiva al “Campionato Italiano Giovanile Debate 2020/2021” e alle Selezioni Regionali “Olimpiadi di Debate 2021”

TEDxYouth@Varese

Xhindoli Suena 5B TUR

AREA BENESSERE

PROGETTO PARIMENTI

Nicole Urgilez 5A LLE

Raimondi Maria Giorgia 5B LL (a.s.2020/2021)

Giannuzzi Valeria 5D LL (a.s.2020/2021)

Kahri Ikram 5D LL

Lakhlifi Rayane 5D LL

Pesce Giovanni 4B LL

Gerbino Francesca 5A AFM

FESTIVAL THAUMATeatro Antico in Scena 2022

GRUPPO TEATRALE della CLASSE 1A LSU

Antonio D’Alfieri, Alessia Rosia, Isabella Nigro, Asia Manfré, Sabrina Salamone, Elisa Bottazzi, Francesca Russo, Nicole Beldì, Yara Fahkri, Viktoria Esposito, Daria Caprettini, Elisabetta De Sando, Emma Navina Stella, Arianna Faraco, Maria Boscolo, Fader Ndyaye, Giulia Marcatini, Gaia Sala

CLASSE 2A LSU

Con la partecipazione di Giovanni Pesce 4B LL

Visto l’ottimo risultato (secondo posto) conseguito al festival Thauma, Concorso nazionale del Teatro Antico in Scena organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, con il patrocinio del MIC (Ministero della Cultura) e AICC (Associazione italiana di cultura classica)

VOLONTARIATO

Intini Sergio 4A AFM

Filice Martina 5B SIA

Madbor Silvia 4B SIA

LABORATORI PIANO ESTATE

ALUNNI CHE HANNO PARTECIPATO AL PIANO SCUOLA ESTATE 2021