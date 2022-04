Gli studenti delle medie di Luino protagonisti di un gemellaggio virtuale tra Italia e Francia

L’Istituto Comprensivo Statale “B.Luini” quest’anno, vista l’impossibilità di fare scambi reali all’estero a causa della pandemia da coronavirus, si è organizzato per proporre ai propri studenti dei gemellaggi virtuali.

Tra questi, quello con Sanary-sur-Mer, la cittadina francese ormai da tempo gemellata con la città di Luino, promosso dalla professoressa di francese Cristina Pisottu e indirizzato alle seconde e terze medie dell’Istituto.

Se è pur vero che parlare a qualcuno tramite uno schermo non può essere paragonato ad una stretta di mano o un abbraccio, è vero anche che oggi grazie alla tecnologia si hanno molte più opportunità di imparare e conoscere luoghi, culture e persone diverse anche a chilometri di distanza.

Un po’ come stanno facendo i giovani della scuola secondaria di primo grado di Luino: tramite la piattaforma zoom, gli studenti italiani e francesi riescono a confrontarsi, in ambe due le lingue, su temi di attualità che vanno dall’educazione civica, per l’acquisizione di un comportamento adeguato allo sviluppo europeo, a quella ambientale, fino alla condivisione della propria cultura e del proprio modo di vivere.

«Gli studenti sono entusiasti di questa esperienza perché si confrontano coi loro coetanei francesi, mettendo in gioco le proprie competenze linguistiche e relazionali – ha concluso la professoressa Cristina Pisottu, responsabile del progetto – Amano fare paragoni tra i due sistemi scolastici, commentano il comportamento in classe e il rapporto coi docenti degli amici d’oltralpe. Io sono molto soddisfatta di questa attività perché i ragazzi hanno mostrato un interesse e una responsabilità oltre le aspettative».