Il Consiglio Comunale di Luino ricorda Maurilio Frigerio e Mirella Cerini

È stato un momento di commozione e ricordo quello che ha aperto la seduta del Consiglio Comunale di Luino, martedì 29 aprile.

L’assessore Ivan Martinelli ha voluto dedicare un sentito omaggio al geometra Maurilio Frigerio, recentemente scomparso. Ha ricordato il loro impegno condiviso all’interno dell’assemblea della Comunità Montana Valli del Luinese, sottolineando la figura integra e devota al territorio che Maurilio rappresentava. «Era una persona perbene, profondamente legata al nostro territorio, sempre attenta a proteggerlo e preservarlo. Le sue azioni, spesso non pienamente riconosciute, restano un’eredità importante per la nostra comunità»

La parola è poi passata al sindaco Bianchi che ha voluto rendere omaggio alla figura di Mirella Cerini, sindaca di Castellanza, venuta a mancare lo scorso 25 aprile. «Abbiamo condiviso momenti istituzionali significativi insieme. Era caratterizzata da un forte senso pratico, lontano da ideologie, e in molte situazioni, specialmente nel settore sanitario, ha dimostrato una grande sensibilità, mettendo al primo posto il benessere dei suoi cittadini, al di là di qualsiasi visione ideologica. Una donna di grande spessore, che lascia un vuoto non solo nella sua comunità, ma in tutta la provincia».