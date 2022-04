Incidente a Brunello, ferito un motociclista

Incidente questa mattina a Brunello, nella zona industriale, in via Campo di Maggio. Per cause che i carabinieri dovranno accertare un’auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio un giovane di 25 anni a bordo della moto. L’incidente non ha avuto ripercussioni sul traffico perché è avvenuto in una strada laterale della provinciale, che attraversa la zona industriale del paese (foto di repertorio)

Immediato l’intervento dei sanitari: il motociclista è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Circolo.