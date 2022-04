Scontro in via Marconi a Taino, grave un motociclista

Scontro tra un’auto e una moto nel primo pomeriggio di oggi a Taino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Ispra con un’autopompa e un fuoristrada.

Secondo le prime informazioni, nell’impatto, avvenuto in via Marconi, lungo la strada che collega il paese con Angera, poco prima del passaggio a livello, sarebbe rimasto ferito gravemente il motociclista. L’uomo, di 42 anni, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Circolo di Varese, in codice rosso.

Ancora da definire la dinamica dello scontro. Le squadre dei vigili del fuoco hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.