Investito alla Folla di Malnate, 67enne in ospedale

Un uomo di 67 anni è stato investito poco prima delle ore 14 di oggi – mercoledì 6 aprile in via Varese a Malnate, in località Folla. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe attraversato la strada a ridosso della curva. La persona alla guida dell’auto non è quindi riuscito ad evitare l’impatto (foto di repertorio).

Il 67enne è stato portato in ospedale in codice giallo, non riportando ferite di grave entità. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale cittadina, oltre ai mezzi della Sos di Malnate.