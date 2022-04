La minoranza di Oggiona con Santo Stefano: “Un bilancio di previsione da zero in pagella”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del gruppo di minoranza di Oggiona con Santo Stefano, “Progetto Comune-Milani Sindaco”, che analizza e dice la sua sul bilancio preventivo del primo anno di nuova amministrazione (nel 2021 c’è stato un “cambio della guardia” in municipio)

Nel Consiglio Comunale del 30 marzo 2022, si è discusso sull’approvazione del bilancio preventivo del 2022, un documento che vivacchia grazie ai progetti nati nella precedente Amministrazione Maffioli, che il gruppo consiliare “progetto comune” composto da Daniele Milani, Pasquale Carrozzo, Enzo Lazzetera e Mauro Mantiero critica perché figlio della lontananza dal nostro paese del Sindaco e degli amministratori comunali, a parte qualche post di propaganda sui social. E’stata persa una buona occasione per poter rilanciare definitivamente il paese nel post-pandemia , intervenendo in maniera più efficace sulla linfa vitale del paese, come scuole, asili, enti, associazioni e destinando più risorse sulla sicurezza, invece sono solo stati sventolati milioni di euro a fondo perso del PNRR (con l’augurio per il nostro territorio che non siano solo mulini a vento).

Valutando nel merito solo alcuni punti del bilancio, è chiaro come NON si stia amministrando :

– ADDIZIONALE COMUNALE: chiunque era convinto di una riduzione o meglio di una sistemazione di quello che è stato usato come cavallo di battaglia per denigrare la precedente amministrazione che invece aveva messo in ordine i conti, riducendo per esempio la TARI. Invece niente…, un calcio di rigore non calciato.

– CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI: è finito lo stato di emergenza e tutti paesi limitrofi si sono adoperati per aumentare i fondi destinati agli eventi e ai progetti che rappresentano il motore del ritorno ad una vita libera e senza restrizioni, invece non è stato purtroppo stanziato nessun incremento utile a tale scopo. Per di più ad una precisa domanda su come mai fossero rimasti invariati i fondi destinati in periodo di pandemia alle associazioni sportive, il Sindaco ha risposto “non so che dire”. Non solo, addirittura esiste il rischio di non potere godere delle feste organizzate quest’estate al Rifugio Carabelli, visto che devono ancora iniziare i lavori di manutenzione previsti … e siamo ad aprile!

Stendiamo invece un velo pietoso sui 0 (zero!) euro concessi per il potenziamento dei centri e degli oratori estivi, servizio essenziale per ragazzi e bambini nel periodo estivo

– DIGITALIZZAZIONE: il Sindaco, nonché assessore al bilancio, ha deciso di erogare 0 (zero!) euro per la digitalizzazione per il triennio 2022-2024, evitando di dare risorse per questa importante materia, rispondendo in maniera evasiva su eventuali progetti, senza soldi a disposizione, ed esautorando di fatto il consigliere che si era creato “ad hoc”

– SCUOLE DELL’INFANZIA: a bilancio la stessa cifra concordata sei anni fa, non avendo aumentato neppure di un euro il contributo, visto che il rincaro delle utenze luce-gas probabilmente le metterà in enorme difficoltà, abbandonando e girandole spalle alle due realtà che offrono un servizio insostituibile sul territorio e che non è stata neppure convocata per essere messa al corrente delle inadeguate scelte fatte dall’Amministrazione.

– SICUREZZA: uno dei punti di forza della passata amministrazione, invece adesso anche alla voce “implementazione impianto di videosorveglianza” domina incontrastato un bello 0 (zero!) euro, ciò vuol dire un paese meno monitorato e meno sicuro. Oltretutto ci si aspettava dopo la rescissione della convenzione con Cavaria con Premezzo un progetto preciso per la Polizia Locale, invece niente, allo stato attuale solo sosta selvaggia in varie zone del paese che regna sovrana sotto gli occhi degli amministratori

– AMBULATORIO MEDICO: l’amministrazione precedente aveva creato una struttura invidiata dai comuni limitrofi, e quella della giunta Ghiringhelli cosa fa? Riceve la disdetta da parte dell’azienda convenzionata a metà dicembre ma si limita ad un solo misero incontro solo tre mesi dopo! Mai nessuno degli Amministratori si è mosso per capire le problematiche e cercare di mantenere il servizio in essere. Speriamo di rivedere presto aperto l’ambulatorio …

Il gruppo “Progetto Milani” con rammarico non ha potuto che votare contro questo bilancio di previsione, precisando però che si auspica per il bene del paese che le opere messe sulla carta possano essere finanziate dai fondi erogati per il PNRR, considerato che arriveranno tanti soldi pubblici e altresì si augura di ricevere quelle informazioni che finora sono mancate, anche tramite un organo ufficiale come quello della conferenza dei capigruppo, considerando che anche solo una risposta a ben due mail di semplice richiesta fotocopie è stata ignorata dal Sindaco.

Il gruppo consiliare “Progetto Comune-Milani Sindaco”

Daniele Milani, Pasquale Ubaldo Carrozzo, Enzo Lazzetera, Mauro Mantiero