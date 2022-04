Per la Pallamano Cassano Magnago la salvezza passa da Malo

Il match di domani, mercoledì 13 aprile in casa al palazzetto Tacca di Cassano Magnago per uscire dalla zona play-out e prendere ossigeno: fischio d’inizio alle 20.30

Se i ragazzi della squadra A1 della Pallamano Cassano Magnago possono tirare un sospiro di sollievo per la salvezza dai play-out dopo il pareggio di sabato con Siracusa e guardare ai prossimi match contro Fasano e Alperia Merano senza pressione eccessiva, così non è per le ragazze di coach Salvatore Onelli che affronteranno una settimana importante in ottica salvezza. (Foto di Stefano Moroni).

Primo appuntamento mercoledì 13 aprile, alle 20.30, al palazzetto Tacca di Cassano Magnago, dove le amaranto affronteranno tra le mura amiche le guerriere di Malo.

Si tratta del recupero di uno due match saltati nelle scorse settimane a causa di alcune positività al Coronavirus (la seconda partita è quella contro Erice, che è stata riprogrammata per giovedì 28 aprile alle 18).

CASSANO MAGNAGO VS MALO

La squadra malamente si presenterà in Lombardia con un nuovo innesto tra le fila delle guerriere, arrivata a gennaio: Sofia Rodriguez. Classe 1993, la terzina di origine argentina gioca a pallamano da quando ha cinque: ha militato nel Lanùs e ha vestito la maglia della nazionale argentina ai giochi panamericani. Questa è la sua prima esperienza in Italia.

Anche Malo è a rischio play-out, con oli 6 punti in classifica, esattamente come Cassano Magnago (15 punti), pertanto si preannuncia una gara accesissima dove nessuna delle due accetterà un risultato diverso da quello della vittoria. Le giocatrici venete arrivano da un campionato altalenante: nel girone di ritorno hanno vinto di misura contro Mezzocorona (28-27) e Leno (28-17), per il resto hanno perso sonoramente perso contro Erice, Pontinia, Mestrino, Casalgrande Padana, Brixen e Ariosto Ferrara.

Se a fine anno le amaranto con il posto assicurato alle Finals di Coppa Italia, il girone di ritorno si è dimostrato avaro di punti: escluso il pareggio con Padova a marzo, non vincono dallo scorso febbraio, quando batterono Leno (36-34); nell’ultima partita giocata a fine marzo le cassanesi hanno largamente perso contro Pntinia (35-29). Un buon risultato potrebbe infondere loro la sicurezza e la fiducia che sembrano aver smarrito da inizio 2022.