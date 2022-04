La psicoterapeuta Stefania Sacchezin incontra gli studenti dello Stein di Gavirate

L’associazione “La voce del nuovo millennio” ha organizzato per venerdì 8 aprile, presso l’istituto superiore Edith Stein di Gavirate, dalle ore 9.30 un evento dal titolo “Giovani e pandemia: come il Covid ha influito sulla nostra psiche” con la dottoressa Stefania Sacchezin (rinomata psicoterapeuta, ha prestato più volte servizio per l’esercito italiano, forze di polizia, Ministero dell’Interno, della Giustizia, degli Esteri e dell’Istruzione, coordinatrice degli interventi di aiuto alle famiglie delle vittime del Ponte Morandi).

La conferenza è organizzata per i ragazzi più giovani, per far fronte ai problemi psicologici legati alla pandemia in modo tale da poter offrire loro un concreto aiuto.

«Torniamo all’istituto Edith Stein – spiegano i membri dell’associazione La voce del nuovo millennio – dopo l’evento del 10 marzo 2022 col professore Carlo Cottarelli, continuando la collaborazione con questa realtà scolastica, sempre molto disponibile ad accogliere le proposte della nostra associazione».

«Questo – aggiungono – è il proseguimento di una serie di eventi che la nostra associazione sta portando avanti sulla provincia di Varese, mirata e rivolta agli studenti degli istituti scolastici superiori. In questo modo la nostra associazione cerca di raggiungere i suoi obiettivi coinvolgendo personalità di spicco che possano portare la loro testimonianza, i loro studi, le loro conoscenze davanti a giovani studenti per poter sensibilizzarli, informarli e far accrescere in loro un pensiero critico».

L’evento è dedicato agli studenti dell’istituto e non è aperto al pubblico. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’associazione via mail a questo indirizzo: la.vocedelnuovomillennio@gmail.com .