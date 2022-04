La rivoluzione delle tipografie online

Oggi, qualsiasi informazione o servizio si cerchi, il luogo dove ci si reca è internet. Sembra strano parlarne come di un luogo fisico, ma – seppur virtuale – lo spazio online è frequentato ogni giorno da milioni di persone contemporaneamente, che sono lì per informarsi, per studiare, per conoscere e per accedere a servizi che ottengono in tempi strettissimi. Grazie a video e immagini, le notizie arrivano subito e i prodotti anche. Per farlo, ci vuole la competenza giusta in fatto di marketing, perché un luogo affollato come il web è anche estremamente competitivo e una buona campagna di marketing permette di arrivare prima dai potenziali clienti. O, meglio, di essere raggiunti prima da loro.

Al giorno d’oggi, anche le tipografie fisiche hanno spostato molti dei loro interessi su internet, dove i clienti le rintracciano con facilità. Ma com’è cambiato il marketing, anche offline, quando si parla di tipografie? E come sono cambiate le tipografie stesse, negli ultimi anni?

Lo chiediamo a Cristina Villa, che insieme ai fratelli Emiliano e Umberto, è proprietaria della storica tipografia della zona del milanese, Arti Grafiche Villa.

Arti Grafiche Villa è un nome molto conosciuto nel settore: com’è cominciata la vostra avventura?

Tutto ha avuto inizio nel 1960, quando nostro padre, Natale Villa, al quale dobbiamo tutto, ha aperto la sua tipografia completamente artigianale. Nel corso degli anni, in cui Arti Grafiche Villa ha ricevuto anche diversi premi, la nostra forza è sempre stata quella di esserci adeguati subito ai cambiamenti, seguendo con attenzione gli sviluppi della stampa e acquistando immediatamente le macchine che meglio ci permettevano di soddisfare le richieste dei nostri clienti, che sono andati sempre aumentando nel tempo. Oggi, con i miei fratelli, Umberto e Emiliano, continuiamo da una parte nel solco della tradizione – con una passione sempre costante e un metodo di lavoro basato ancora su lavorazioni a regola d’arte – dall’altra in quello dell’innovazione, con un parco macchine che ci permette lavorazioni e tirature davvero diversissimi tra loro.

Quali sono stati i cambiamenti più significativi della tipografia negli anni?

La tipografia è un settore in continua evoluzione e più andiamo avanti, più l’evoluzione è rapida. Proprio perché la nostra è una tipografia storica, abbiamo fatto in tempo a vedere quel salto epocale che c’è stato dalla stampa con caratteri mobili alla stampa offset, che ha davvero rivoluzionato il settore. Le tappe più importanti di questa evoluzione sono state il cambiamento tecnologico e l’utilizzo di internet. Nel prima caso, l’elettronica, che ci ha portato la stampa digitale, insieme all’utilizzo del computer e di programmi di grafica e stampa dedicati, ci ha permesso di fare un salto inimmaginabile sia per quanto riguarda la qualità, che la quantità dei prodotti stampati. Tirature altissime in tempi stretti con una definizione fotografica sono oggi la norma, ma anche qualcosa di impensabile fino a pochi anni fa.

Accennava al web come tappa fondamentale nell’evoluzione della tipografia.

Sì, il web è stata la seconda grande tappa nella trasformazione dalla tipografia tradizionale alla tipografia online.

Pensiamo solo al rapporto col clienti: ormai è diretto e in tempo reale. Una volta andavamo dai nostri clienti con tutto il materiale da sottoporre alla loro attenzione; oggi, sono loro che ci contattano e, dal nostro sito, possono già vedere il tipo di prodotto che offriamo. Naturalmente, noi preferiamo ancora il contatto umano: parlare con le persone, fare in modo che sentano la nostra voce e si possano affidare ai nostri consigli è ancora un grande plus che siamo felici di offrire. Purtroppo, in questi ultimi anni, abbiamo visto diversi nostri colleghi chiudere la loro attività, proprio perché non hanno saputo affrontare e assecondare, soprattutto, il cambiamento che sta diventando sempre più veloce. Noi abbiamo sempre cercato di anticipare l’evoluzione e di diventarne parte integrante.

Qual è la vostra clientela tipo, quando parliamo di tipografia online?

Grazie a internet, il nostro volume di clienti è passato da qualche centinaia a diverse migliaia. Come avrà notato, e come ho già detto prima, oggi il mondo è veloce, il tempo accelerato e la nostra clientela, molto selezionata, ci segue con fiducia. Noi lavoriamo con aziende dei settori food, farmaceutico, meccanico, dell’utensileria. Proprio la diversificazione della clientela, ci ha permesso di ricevere sempre contatti: i nostri clienti ci contattano proprio sul web, ma si avvalgono di servizi di alto profilo, dati dal fatto che la nostra è una tipografia storica, con dei criteri di professionalità molto alti.

Subito dopo il contatto, capiamo cosa il cliente desidera, inviamo il preventivo e, se lui accetta, lo seguiamo con attenzione per tutto il percorso, dalla creazione del file per la stampa alla scelta del tipo di stampa e di supporto. Garantiamo sempre la nostra qualità, spediamo le campionature in tempi brevissimi, i nostri tecnici sono sempre a disposizione dei clienti, per rispondere a ogni dubbio, oltre che a realizzare un lavoro fatto a regola d’arte. Non accade più facilmente di incontrare i nostri clienti, ma talvolta succede ancora ed è per noi un grandissimo piacere dare finalmente un volto a voci con cui abbiamo conversato a lungo.

Questo, per dirle che per quanto internet possa “spingere” al cambiamento, il rapporto umano ha ancora un valore altissimo per noi. E proprio questo ci distingue dalle aziende di Print on Demand, che sono ormai spersonalizzate e quindi non guidate con la passione che guida Arti Grafiche Villa.