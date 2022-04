L’aperitivo dei bambini all’asilo di Gemonio dà una serata libera ai genitori

Per i bambini della Scuola materna Corda di Gemonio la serata di venerdì 22 aprile è speciale: hanno un impegno, un appuntamento in asilo dalle ore 18 alle 20.30, per un aperitivo ricco di giochi e attività con le loro maestre sì, ma soprattutto senza genitori. È l’ultima iniziativa promossa dal Cda della scuola dell’infanzia: concedere una serata libera ai genitori, che in gran numero hanno aderito alla proposta.

Galleria fotografica Scuola materna di Gemonio 4 di 9

Una proposta originale per i bambini, e piacevole per i genitori. I piccoli attendono in uno stato di trepidante eccitazione la serata da soli, con i loro amici, ma entusiasti sono anche le mamme e i papà. Alcuni di loro hanno deciso di approfittare dell’occasione per conoscersi meglio, e hanno organizzato un contro aperitivo di classe, parallelo a quello in asilo, ma solo per adulti. Altri si concederanno una serata romantica, di coppia, in riva al lago, altri ancora approfitteranno dell’occasione per godersi un po’ di meritato relax.

L’offerta è nata all’interno del Cda seguendo il principio di offrire, accanto alla qualità didattica, anche una serie di servizi in più alle famiglie dei bambini iscritti.

Così nell’ultimo anno i bambini hanno potuto scegliere di frequentare, in orario didattico, un corso di piscina «organizzato in tutta sicurezza, rispettando la divisione in bolle sia durante i corsi che nel trasporto», precisa la presidente del Cda. Sempre nell’ultimo anno scolastico tutti i bambini a scuola hanno usufruito di corsi di yoga, psicomotricità e inglese: «tutte attività educative che integrano il progetto didattico portato avanti da insegnanti ed educatrici curricolari in classe», spiegano.

La proposta dell’aperitivo è offerta a tutti 65 bambini iscritti alle 3 classi di scuola dell’infanzia e anche alla sezione primavera e le adesioni sono talmente tante che la Scuola materna di Gemonio sta già mettendo in calendario altre due serate aperitivo per il mese di maggio.