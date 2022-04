Lievitano i costi e diminuiscono le iscrizioni ai campionati di promozione di bocce

Quando il campionato di serie A, giunto al termine del girone di andata, si appresta a ripartire per il girone di ritorno, finalmente iniziano i campionati di promozione di categoria, per i quali le società iscritte erano scalpitanti e in vibrante attesa di scendere in campo. Sono stati varati i gironi eliminatori all’italiana, con incontri di andata e ritorno, per arrivare a selezionare le otto compagini vincitrici dei raggruppamenti che si disputeranno il successo finale a eliminazione diretta.

In Lombardia si sono iscritte 12 squadre di prima categoria, 20 di seconda e 17 di terza, per un totale di 49 compagini su un potenziale teorico di oltre 200 società. Non è un risultato propriamente esaltante, considerato che i confronti societari posseggono un indubbio fascino, non solo per l’inevitabile partecipazione estesa che accompagna da sempre la lotta per i colori del luogo – il Palio di Siena è maestro di quanto possa essere appassionante essere parte delle fortune della propria contrada -, ma anche per l’incertezza che regna in queste contese, dove il peso della divisa indossata diventa una specie di pesante lorica, ben diverso da quello rappresentato da qualsiasi gara, anche di alta competitività, alla quale si partecipa a livello individuale.

La ragione fondamentale della limitata partecipazione, citata anche da parte di chi si è iscritto, va ricercata dalla spirale dei costi che devono essere sostenuti da ogni società: non è che allo sport per tutti sia così scontato reperire sponsor interessati a coprire le spese inerenti il nucleo di giocatori che va a formare il gruppo di squadra. La federazione non prevede sovvenzioni per i partecipanti, anzi fra le spese bisogna annoverare anche quella per l’iscrizione al campionato, ci sono solo premi – non faraonici – per chi arriva in fondo alle manifestazioni: è un annoso problema che per ora non ha trovato soluzione.

Per la provincia di Varese si sono iscritte nove compagini, due nella prima categoria, tre nella seconda e quattro nella terza, il che rappresenta circa il 10% sul totale, con solo due società, Bederese e Malnatese, presenti con due squadre nei diversi campionati. A Brezzo di Bedero, nella seconda categoria, si sono affrontati i locali con i lecchesi del Convegno Maggianico in uno scontro di livello elevato con alcuni interpreti con non sfigurerebbero in categorie decisamente più prestigiose. Ha prevalso per 5-3 Bedero, dopo essere andati al riposo sul 2-2 per i doppi successi nell’individuale per i lariani e l’altrettanto doppia vittoria per i verbanesi nella terna. Sono state decisive le coppie, soprattutto quella locale di Finali/Moschini che ha saputo imporsi in entrambi i set, risultando alfine decisiva per le sorti dell’incontro. Notevole partecipazione di pubblico, con qualche esplosione di tifo calcistico soprattutto da parte dei supportes lecchesi e l’ennesima conferma della validità attrattiva dei campionati a squadre.

È proseguito il campionato di Serie A, dove la consueta vittoria stritola avversari della Caccialanza non costituisce novità, bensì è diventata stucchevole abitudine, è stata accompagnata da un altro netto successo di Mosciano, ormai saldamente installata al secondo posto a fungere da damigella d’onore dei milanesi, mentre è diventata triste consuetudine la sconfitta casalinga di Possaccio, che sembra aver smarrito la via lastricata di buone intenzioni percorsa nelle prime giornate, considerato che codesto risultato negativa è maturato con la Enrico Millo di Salerno, penultima in graduatoria. Ora c’è la pausa pasquale, per i verbanesi la speranza che la colomba, simbolo della pace e della fratellanza, diventi anche l’emblema di una risurrezione in termine di risultati, in sintonia con il profondo significato di questa fondamentale festività cristiana.

PILLOLE DI BOCCE

7 aprile – Monvalle – finale specialità coppia ABCD 1) Chiappella/Turuani – Cuviese (VA) 2) Guidoni/Testa – Bederse (VA) 3) Ambienti/Manera – Casciago (VA) 4) Pavarin/Politi F. – Renese (VA) 9 aprile – Campionato italiano Serie A – 12a giornata

Possaccio (VCO) – Enrico Millo (SA) 3-5 (53-46)

Caccialanza (MI) – Kennedy Napoli 7-1 (61-23)

Classifica Caccialanza 31 – Mosciano 25 – Cagliari 22 – Boville**, Possaccio*, Villafranca 17 – Codogno*15, – Fontespina*, Kennedy Napoli 14 – Fossombrone* 11 – Enrico Millo Salerno 9 – Civitanovese 4. *una partita in meno 09 aprile –

Campionato di promozione 2a categoria

Bederese (VA) – Convegno Maggianico (LC) 5-3

9 aprile – Campionato di promozione 3a categoria Cuviese (VA) – Bederese (VA) 4-4

11 aprile – Bottinelli Vergiatese – inizio regionale serale coppia ABCD