A Luino torna il concorso “Poesie, racconti, disegni e vignette di pace”

Torna nella cittadina lacustre di Luino, per la sua diciottesima edizione, il concorso “Poesie, racconti, disegni e vignette di pace” promosso dall’associazione e casa editrice “Costruttori di Pace”.

L’iniziativa, particolarmente sentita e partecipata, non solo nell’alto Varesotto, gode del patrocinio di diversi enti locali, tra cui la Provincia di Varese, Comunità montana Valli del Verbano e i comuni di Luino, Germignaga, Brezzo di Bedero e Cremenaga, e vanta della collaborazione di diverse realtà del territorio: G.I.M. Terre di Lago, Culture Ticino Network, AISU Insieme Verso Itaca, Delsa, Automazioni, Banca del Tempo di Luino, Ekonè, inForm@DSA Luino APS e Pressenza.

Gli interessati potranno partecipare al concorso inviando, entro il 10 ottobre, un massimo di due contributi tra poesie, brevi racconti in italiano o in dialetto, disegni e vignette aventi come tema la pace.

Tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione e di svolgimento del concorso le trovate cliccando QUI.