Malanni di stagione: cosa fare in caso di influenza?

L’influenza stagionale può colpire a ogni età, complici il freddo e i luoghi chiusi in cui si permane più a lungo.

I virus che provocano l’influenza sono numerosi e la prevenzione è costituita innanzi tutto dalle vaccinazioni, da predisporre in determinati periodi prima dell’inverno. Tuttavia, altri virus sono possono essere contratti nella stagione invernale e portare raffreddore, febbre, tosse e mal di testa. In questi casi è importante innanzitutto uno stile di vita corretto a cui può essere affiancata la scelta di assumere integratori alimentari specifici, che possono sostenere il sistema immunitario con elementi fondamentali per favorire le difese naturali.

Influenza: quale aiuto dagli elementi naturali?

Uno degli elementi naturali che può aiutare a coadiuvare le difese immunitarie è rappresentato dai polifenoli. Tra questi, è possibile annoverare il resveratrolo, che può essere assunto tramite cibi e bevande, così come ricorrendo a fonti concentrate di nutrienti, come per esempio Resvis Forte.

La frutta e la verdura, in tal senso, sono sempre la base solida della piramide alimentare: l’uva, i mirtilli, le noci e il cacao sono ottime fonti di resveratrolo, ma a livello di sistema immunitario sono preziosi anche la vitamina C degli agrumi; la A contenuta soprattutto negli alimenti come carote, zucca, pomodori, ma anche nel latte, nelle uova e nel fegato.

A livello di rinnovamento cellulare sono indispensabili anche le vitamine del gruppo B, che si possono assumere con i cereali, il tonno, la frutta secca e tutte le verdure a foglia verde. Infine, non va dimenticata la vitamina D che, in mancanza del caldo sole estivo, va integrata per supportare anche l’assorbimento di calcio e fosforo.

Laddove queste strategie non abbiano comunque impedito al virus influenzale di fare la sua comparsa e provocare sintomi, essi si possono lenire in svariati modi.

Come contrastare l’influenza

I sintomi dell’influenza possono essere molto variabili, così come la sua durata. Per un mal di gola può essere lenitivo un bicchiere di latte col miele, così come per il raffreddore molti ricorrono ai suffumigi che consentono di liberare le vie respiratorie.

In alcuni casi può salire anche qualche linea di febbre: essa è la risposta stessa dell’organismo che tenta di combattere il virus

Un istinto che si ha nel momento in cui compare l’influenza è quello di coprirsi eccessivamente: sia in caso di febbre che non. Ciò a volte può non essere corretto, soprattutto se si arriva a sudare. Di certo occorre indossare abiti comodi e caldi, ma senza esagerare ad esempio con i riscaldamenti, perché l’aria secca è deleteria per le vie respiratorie ed esacerba i sintomi.

L’alimentazione ideale prevede cibi leggeri e, ovviamente, ricchi di vitamine e sali minerali, per non appesantire la digestione e coadiuvare l’azione del sistema immunitario. Prioritario sarà anche bere molto e mantenersi idratati. Sia per gli adulti che per i bambini, inoltre, è una buona regola concedersi tutto il riposo di cui si ha bisogno, soprattutto quello notturno. Di giorno, invece, occorre far aerare le stanze per avere un buon ricambio d’aria, naturalmente evitando le correnti.

Onde evitare il contagio con altri componenti della famiglia, ad esempio, la cura per l’igiene deve prevedere di lavare più spesso le mani ed evitare di condividere asciugamani e stoviglie.