Il Museo Maga aperto a Pasqua e Pasquetta

Il Museo Maga di Gallarate apre eccezionalmente le porte al pubblico sia domenica 17 aprile e lunedì 18 aprile in occasione delle festività pasquali dalle ore 14.00-19.00.

Sarà possibile visitare le mostre in corso

Melancholia, la personale di Chiara Dynys. L’esposizione, curata da Alessandro Castiglioni, presenta 20 opere inedite che esplorano l’immaginario filmico che ha da sempre caratterizzato la ricerca dell’artista.

Untitled, la personale di Michele Lombardelli. Partendo dalle opere pittoriche degli ultimi anni la mostra, curata da Vittoria Broggini, intreccia i diversi linguaggi sperimentati dall’artista, evidenziando come l’interesse, la ricerca e il pensiero laterale di Lombardelli si muovano contemporaneamente verso la pittura come segno, l’immagine fotografica come testo, il libro come oggetto d’indagine, e il suono come materia di esplorazione.

Geografie. Raccontare i tempi, raccontare i luoghi, che nasce dal riallestimento della collezione del museo gallaratese. Il progetto, curato da Emma Zanella e Alessandro Castiglioni, rispettivamente direttrice e conservatore del MA*GA, sviluppa un ambito di ricerca pluriennale che ha dedica alla collezione vista come un momento di approfondimento e di innovazione che, attraverso la selezione di opere scelte, permette di raccontare la contemporaneità sotto una prospettiva inedita.

Museo MA*GA

Via De Magri 1 Gallarate

Orari:

Pasqua (17 aprile): 14.00-19.00

Lunedì 18 aprile: 14.00-19.00

info www.museomaga.it