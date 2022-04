“Nudo spirito”, dialogo a Velate tra le opere di Gregolin e i pezzi d’arte del passato

Prende il via sabato 9 aprile il programma culturale “Nudo spirito”, evento che affianca l’esposizione delle opere dell’artista Emanuele Gregolin a una collezione privata d’arte antica e ad alcuni incontri d’arte sul tema del ritratto. La rassegna è curata da Carla Tocchetti e avrà come centro il battistero di Velate, una delle frazioni montane del Comune di Varese.

All’interno del battistero, fino a sabato 30 aprile, sarà esposto un repertorio di opere di Gregolin – 50enne milanese che tra le altre cose ha fondato la struttura A60 attiva a Milano e Firenze – le quali dialogheranno con alcuni pezzi storici datati tra il 17mo e il 20mo secolo. «Il titolo della collezione, “Nudo spirito”condivide subito al pubblico l’urgenza, molto sentita in questo tempo liquido, di arrivare a una definizione di Umanità. E Gregolin ci accompagna verso la meta attraverso i paradigmi della riflessione spirituale» scrive la curatrice Tocchetti nella sua presentazione.

«La contaminazione delle opere contemporanee con alcune antiche, in virtù di precisi rimandi stilistici e iconografici (da Bacon ai Fiamminghi, da Caravaggio a Sironi, secondo la critica Sara Fontana) individua un persistente filo conduttore che rileva un senso di essenzialità, formale e sostanziale. Frutto di una visione platonica, l’espressione artistica dischiude la via della conoscenza e di una verità (o di un mistero) che oscilla tra finito e infinito. A guidare l’osservatore, sembra suggerire Gregolin, può essere solo l’Amore, che contiene il superamento del limite, e della morte, poiché in costante tensione verso l’eternità».

Gli eventi di Velate sono inseriti nei programmi culturali della Comunità Pastorale Maria Madre Immacolata e in collaborazione con A60 ArtSpace, si terranno tutti in piazza Santo Stefano a Velate, trasformata in una vera e propria piazzetta della Cultura. L’inaugurazione si terrà come accennato sabato 9 aprile alle ore 16; l’esposizione sarà aperta sabato e domenica tra le 11 e le 13 e tra le 15 e le 18 con l’esclusione di sabato 16. Sempre a Velate, ma nell’oratorio, sono inoltre previsti due incontri d’arte sul ritratto fotografico tenuti da Gregolin: sabato 23 e sabato 30 aprile dalle ore 10 alle 13. Per iscrizioni battisterodivelate@gmail.com Per tutti gli eventi valgono le norme anti-Covid vigenti.