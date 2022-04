Ospedale di Angera, «Apprezziamo i progetti, ma serve più personale»

Pubblichiamo la nota del Comitato spontaneo permanente per l’ospedale Carlo Ondoli. Il gruppo ha accolto favorevolmente le novità presentate dai vertici di Asst sette laghi durante l’incontro di giovedì 7 aprile in sala consigliare, ma afferma che c’è ancora da fare e attende che le promesse diventino azioni concrete.

«In data 7 Aprile 2022 ha avuto luogo presso la sala consiliare di Angera l’atteso incontro per comprendere meglio le prospettive e le azioni per il definitivo rilancio del nostro ospedale cittadino, alla luce anche delle modifiche che la nuova riforma regionale sanitaria ha introdotto all’interno del mondo sanitario lombardo.

Dopo le scelte scriteriate che portarono questo Comitato a raccogliere oltre 14.000 firme per chiedere di non depotenziare il nostro ospedale cittadino, l’emergenza post Covid (anche se il virus non è stato debellato) sembra portare qualche segnale di sussulto positivo per il nostro nosocomio che ospiterà dal 2024 anche l’istituto della Casa della Comunità; per tale motivo sono previsti importanti finanziamenti che riguarderanno anche il pronto soccorso.

Questo Comitato apprezza certamente le foriere azioni e iniziative illustrate, anche perché finalmente le parole “razionalizzazione e risparmi di spesa” hanno lasciato il posto a “potenziamento dei servizi e introduzione di ulteriori e aggiuntivi servizi”.

Se da una parte vi è dunque un netto cambio di mentalità rispetto agli anni precedenti, occorrerà certamente adottare politiche per l’assunzione di nuovo personale medico e para-medico al fine di non depauperare quelle speranze che il post -Covid ha riportato con il ritorno alla quasi normalità dei reparti ospedalieri.

Ci pare, tuttavia di poter comprendere che l’iniziale progetto che prevedeva la creazione di un “Ospedale del Verbano ” composto da Luino, Cittiglio e Angera abbia lasciato il posto ad una stretta interazione tra l’ospedale di Cittiglio e di Angera; con l’auspicio che vengano però adottate immediate e adeguate politiche volte a garantire il corretto funzionamento in termini di servizi.

Siamo compiaciuti, invece , nel vedere accolta la richiesta che questo Comitato aveva avanzato circa il potenziamento del servizio di cardiologia , essenziale per tutto il nostro territorio che ha trovato piena attuazione da parte della dirigenza sanitaria, con il nuovo piano di rilancio illustrato.

Allo stesso tempo riteniamo importante la conferma di interventi di chirurgia di base e anche di natura ginecologica.

Riteniamo doveroso continuare nel nostro impegno affinché le promesse diventino azioni concrete per implementare e migliorare la sanità locale ; per tale motivo continueremo a monitorare e a portare avanti tutto ciò che serve per migliorare ancora di più il nostro ospedale cittadino, forti del grande apprezzamento ricevuto dai tantissimi cittadini che hanno sostenuto l’attività di questo Comitato Spontaneo nato in difesa del Carlo Ondoli».