“Pagami da bere”, poi con una testata gli rompe il naso al bar di Ternate

Vai a berti una cosa la sera e ti ritrovi con la “gobba” al naso, fratturato da una testata, e poi calci e pugni mentre sei caduto a terra vittima di un’aggressione bestiale. Motivo: non aver pagato da bere a uno sconosciuto.

Una storia pazzesca, finita dinanzi al tribunale monocratico di Varese dove questa mattina nelle conclusioni del pm è stato ricostruito quanto successo una sera del novembre 2019 in un bar di Ternate.

L’imputato è stato accusato di lesioni aggravate per aver picchiato pesantemente un uomo che non conosceva perché si era rifiutato di pagargli un drink. Non solo. Oltre alla testata l’aggressore, un 34enne mai comparso in udienza, è accusato di aver continuato nel pestaggio anche mentre la vittima, 29 anni, era a terra.

Le lesioni prodotte da questo gesto – a prima vista senza un motivo razionale se non quello di non essere stato accontentato nella sua richiesta di un drink – sono state pesanti: deviazione e frattura del setto, spostamento della piramide nasale, danno con invalidità permanente e persistente difficoltà respiratoria.

L’accusa è di lesioni aggravate e l’uomo malmenato si è costituito parte civile con una richiesta di risarcimento di 20mila euro: dopo le botte il suo aspetto fisico è cambiato, al punto che il naso presenta una gobba. Il giudice ha comminato la pena di 8 mesi di reclusione (la stessa richiesta dal pm) e ha rimandato la quantificazione del danno al rito civile.