Paolo Bosisio, il “Preside” del Collegio, incontra gli studenti del Candiani di Busto Arsizio

L’associazione “La voce del nuovo millennio” comunica che mercoledì 13 aprile, presso l’istituto scolastico P. Candiani di Busto Arsizio, dalle ore 10:00 fino alle ore 12:00 si terrà l’incontro dal titolo “La mia vita dietro le quinte” con il professore Paolo Bosisio (regista, attore, sceneggiatore, critico teatrale, saggista, direttore artistico, accademico Italiano, vincitore nel 2000 del Premio D’Annunzio, conosciuto per il ruolo di “Preside” nel programma televisivo “Il Collegio” ).

Durante la conferenza si avrà modo di conoscere e ripercorrere al meglio la carriera del professore Paolo Bosisio e si tratteranno tematiche che riguardano l’attuale situazione del teatro e del cinema, inoltre, alla fine ci sarà uno spazio riservato alle domande del pubblico.

«L’evento – spiegano i membri della Voce del nuovo millennio – è stato reso possibile grazie ad una forte collaborazione tra l’associazione e l’istituto scolastico P. Candiani, che da subito ha accolto la nostra proposta ed insieme a noi si è fatto promotore dell’evento e della sua organizzazione».

«Questo – aggiungono – è il proseguimento di una serie di eventi che la nostra associazione sta portando avanti sulla provincia di Varese, mirata e rivolta agli studenti degli istituti scolastici superiori. In questo modo la nostra associazione cerca di raggiungere i suoi obiettivi coinvolgendo personalità di spicco che possano portare la loro testimonianza, i loro studi, le loro conoscenze davanti a giovani studenti per poter sensibilizzarli, informarli e far accrescere in loro un pensiero critico».

L’evento non è aperto al pubblico, ma per chi volesse partecipare l’associazione mette a disposizione 15 posti a sedere. È possibile prenotare inviando una mail all’indirizzo la.vocedelnuovomillennio@gmail.com .