Pareggio beffa per il Varese, mister Porro: “Fa male, è come se avessimo perso 4-0”

È decisamente giù di corda mister Gianluca Porro dopo il pareggio 2-2 del suo Varese contro l’Rg Ticino, che ha trovato il gol del pari in pieno recupero dopo una gara ben giocata dai biancorossi.

«C’è poco da dire: non si può prendere un gol così nel recupero dopo una gara condotta – ha detto l’allenatore varesino -. Non vogliamo nasconderci dietro un dito ma cerchiamo di non fare drammi. Moralmente è come se avessimo perso 4-0. Dobbiamo riuscire a ripartire dal buono che c’è stato e capire che quando si ha fame bisogna tenere alta la tensione fino a dopo il fischio dell’arbitro».

«Nel primo tempo – prosegue Porro – abbiamo comunque prodotto situazioni e conclusioni, magari non nitide ma la mole di gioco non è stata fine a se stessa. La ripresa mi sembrava anche da squadra matura, una gestione consapevole. Quel finale ha rovinato tutto».

«Non mettiamo la croce addosso a nessuno – dice il mister in difesa di Trombini -, anche perché abbiamo preso gol su calcio da fermo all’ultimo secondo a due metri dalla porta».