Pattinaggio a rotelle: un ritorno attesissimo a Busto Arsizio

Lo scorso fine settimana si è svolto al PalaCastiglioni di Busto Arsizio, con il patrocinio del comune, la prima fase nazionale Uisp Varese delle gare di pattinaggio artistico a rotelle. Un evento organizzato come da tradizione dalla vulcanica International Skating, trasmesso anche in diretta streaming su Instagram.

Il weekend bustocco è stato un successo. Hanno partecipato tutte le sei società di Varese e provincia, per un totale di 150 atleti suddivisi tra categorie promozionali, quindi i piccoli, e gli esperti che partecipano anche ai campionati nazionali e internazionali. Nello specifico, con giravolte, salti ed evoluzioni si sono sfidati gli atleti di International Skating, Pattinando Cocquio; Italian Skating Saronno; New Stars Skating; Rotellistica Gallaratese e Rotellistica Lonatese.

Lo scorso anno era stato possibile organizzare la competizione, ma solo in formato minore. Gli atleti presenti erano solo 100, due terzi rispetto a quelli che si sono sfidati sabato e domenica. Un numero ridotto quello dello scorso anno a causa dello stop inferto dalla pandemia al settore promozionale: mentre gli atleti hanno potuto continuare gli allenamenti, i piccoli hanno dovuto fermarsi.

Lo scorso fine settimana è stato quindi una vera e propria rivincita nei confronti del Covid. Sabato è stato dedicato ai “promozionali”, ovvero agli atleti che hanno appena iniziato (o ricominciato) a pattinare su rotelle. «Nell’aria si respirava un’energia speciale, è stata infatti la prima volta in cui si è ripreso davvero a fare attività sportiva e c’era molta euforia» afferma Marco Frattolillo, coordinatore provinciale dell’attività del pattinaggio a rotelle e organizzatore della gara. Non ultimo, grazie all’aggiornamento del protocollo ministeriale, è stato possibile avere il pubblico all’interno del palazzetto. I genitori hanno quindi potuto assistere alle evoluzioni dei figli con la mascherina Fpp2 e il geen pass rafforzato: tanti gli applausi, e a qualcuno è scesa anche una lacrima di commozione.



La gara ha avuto il grande merito di mettere in circolo quella voglia di fare che da sempre caratterizza le persone che gravitano sullo sport del pattinaggio. Lo staff si è impegnato al massimo tra lo speaking, il mettere le musiche con lo stero, la distribuzione delle coppe.

Insomma, questa gara è stata la vittoria di tutti coloro che l’hanno organizzata e di coloro che vi hanno partecipato con entusiasmo perché rappresenta un passo importante verso il ritorno alla normalità, on gli gli atleti premiati tra baci e abbracci e le immancabili foto di gruppo finali. Adesso si punta tutto sul prossimo anno, quando l’auspicio è che sempre più persone si avvicinino al pattinaggio a rotelle: uno sport che sa coniugare l’equilibrio, la ginnastica, la danza e il piacere di stare insieme.