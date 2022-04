Da Petite maman a Licorice pizza: torna il cineforum all’Incontro di Besnate

Dalle pellicole che profumano di premi Oscar a quelle più ricercate: lunedì 2 maggio ritorna il cineforum al Cinema Incontro di Besnate.

Dopo le restrizioni dovute alla pandemia torna, atteso, il cinema di qualità, con l’edizione primaverile del cineforum intitolata “Distanze apparenti”.

Quattro le proiezioni, introdotte e commentate da volti ormai noti ai più affezionati spettatori della rassegna besnatese: Giuseppe Blumetti, assessore alla Cultura del Comune di Besnate, Marco Parravicini, insegnante, con la partecipazione di Alberto Pellai, medico e ricercatore dell’Università degli Studi di Milano e psicoterapeuta dell’età evolutiva.

Il programma

Si parte lunedì 2 maggio con Petite maman: regia di Céline Sciamma, con Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse, Stéphane Varupenne, Margot Abascal. Premiato al Roma Film Festival, il film ha ottenuto nominations a BAFTA, ai British Independent Film Awards, agli Indipendent Spirit Awards e ai NSFC Awards.

Si prosegue lunedì 9 maggio con After love: regia di Aleem Khan, con Joanna Scanlan, Nathalie Richard, Nasser Memarzia, Talid Ariss, Sudha Bhuchar, Nisha Chadha e Anwar Khan, premiato a BAFTA ed ai British Independent Film Awards.

Il terzo appuntamento è in programma il 16 maggio con Licorice Pizza: regia di Paul Thomas Anderson, con Alana Haim, Cooper Hoffmann, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper, Benny Safdie e Skyler Gisondo. Il film ha ottenuto 3 candidature ai Premi Oscar, 4 candidature ai Golden Globes ed è stato premiato a BAFTA, al National Board of Review, al Critics Choice Award e agli AFI Awards.

A chiudere l’edizione primaverile La crociata, che verrà proiettato lunedì 23 maggio: diretto e interpretato da Louis Garrel, con Laetitia Casta, Joseph Engel, Ilinka Lony e Julia Boème, opera premiata agli European Film Awards.

L’ultima serata costituisce, inoltre, uno degli appuntamenti in programma nella rassegna itinerante Di Terra e di Cielo (dal 29 aprile all’11 giugno), organizzata dall’associazione Filmstudio 90 di Varese in collaborazione con numerose altre realtà pubbliche e private della provincia, giunta alla quindicesima edizione.

Tutte le informazioni riguardanti l’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune di Besnate, Acec Milano e Pro Loco di Besnate, sono consultabili sul sito del cinema Incontro, dove è possibile acquistare senza costi di prevendita sia i biglietti per le singole proiezioni, al prezzo unitario di euro 6,50, sia gli abbonamenti per l’intero cineforum al prezzo di euro 16,00.

Si ricorda agli spettatori che le proiezioni inizieranno alle 21, mentre le casse apriranno alle ore 20 per favorire l’affluenza in sala.