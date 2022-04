Prestigioso premio dall’Università dell’Aquila per il dottorando dell’Insubria Marco Pizza

Prestigioso riconoscimento per il varesino Marco Pizza che, con la tesi di laurea dal titolo “La resilienza nell’Alta Valle del Calore in Irpinia a 41 anni dal terremoto del 1980”, ha vinto la nona edizione del “Premio Avus 6 Aprile 2009″, istituito dalla onlus “Avus 6 Aprile 2009”, con il supporto di Università dell’Aquila, Gran Sasso Science Institute e Sigea (Società italiana di geologia ambientale), «per ricordare le studentesse e gli studenti universitari fuori sede deceduti la notte nel terremoto del 6 aprile».

A decretare come migliore tesi lo studio dello studioso varesino, che ha avuto come relatore il professor Alessandro Maria Michetti e correlatrice Sabina Porfido (Cnr-Isa Avellino), è stata la commissione scientifica composta da Giorgio Paglia, componente delegato dalla onlus Avus 6 aprile 2009, Alessandra Tessitore di UnivAQ e Alessandro Crociata del GSSI.

Marco Pizza, varesino, classe 1990, si è laureato a ottobre 2021 nel corso magistrale di Scienze ambientali con 110/110 con lode e la tesi premiata a L’Aquila, attualmente è dottorando in Scienze chimiche e ambientali a Como, iscritto al primo anno.

«La resilienza nell’Alta Valle del Calore (AV) 41 anni dopo il terremoto del 1980. L’esempio di Bagnoli Irpino, Cassano Irpino, Castelfranci e Montella» ha avuto come obiettivo lo studio degli effetti causati dal forte sisma Irpino-Lucano del 23 novembre 1980 su quattro comuni della Campania: Bagnoli Irpino, Cassano Irpino, Castelfranci e Montella, in provincia di Avellino e posti a 20 km dall’area epicentrale. Sono stati analizzati gli effetti ambientali e i danneggiamenti sul costruito, ad opera del sisma.

Grande risalto è stato dato alla tematica della «Resilienza», la capacità di una persona e di una comunità di raggiungere un adattamento positivo a fronte di un evento drammatico e contro il quale non è mai possibile difendersi in modo adeguato, come quello che colpisce chi vive nell’area epicentrale di un forte terremoto. Per sviluppare questa tematica è stata effettuata un’approfondita indagine riguardante la “ricostruzione”, ovvero tutti quei processi messi in atto per far rinascere, non solo a livello edilizio, le comunità segnate dall’evento “invalidante” del 1980 e di effettuare un’analisi sullo stato dell’arte di queste opere a 41 anni dal sisma.

Alla cerimonia di premiazione – il 5 aprile all’Aquila nell’aula magna “Alessandro Clementi” del dipartimento Scienze umane della università aquilana – saranno presenti il rettore dell’Università dell’Aquila Edoardo Alesse, il rettore del Gran Sasso Science Institute Eugenio Coccia, Sergio Bianchi, presidente di Avus 6 aprile 2009 onlus, Paola Inverardi, professoressa e ex rettrice UnivAQ e il dottor Vincenzo Vittorini, che nella tragica notte del 6 aprile del 2009 ha perso moglie e un figlio.

Il premio è rivolto alle neo laureate e ai neo laureati che abbiano discusso in un ateneo italiano una tesi di laurea magistrale sugli aspetti ingegneristici, sociali o economici collegati alla gestione e alla prevenzione del rischio sismico e alla resilienza delle popolazioni dei territori. Anche per questa edizione sono state numerose le tesi pervenute. La cerimonia sarà anche l’occasione per presentare il volume «Geologia dell’Ambiente» – edito dalla onlus Avus 6 Aprile 2009 e curato dalla Sidea – che contiene le tesi dei vincitori delle passate otto edizioni del premio nato nel 2014.