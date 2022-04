Il progetto per un nuovo supermercato tra Verghera e Samarate

Arriva un nuovo supermercato a Samarate, in via Nino Locarno, tratto urbano della Statale 341: è il progetto presentato per ridare un uso all’attuale area dismessa dell’ex fonderia “Ruote Marchesini”, all’altezza della rotonda tra Verghera e Samarate (via Locarno-via Monte Grappa).

L’intervento riguarda il piano attuativo per la trasformazione delle aree private in conformità con il Pgt vigente: la nuova area commerciale prenderà il posto dei capannoni dismessi da decenni e del “boschetto” a ridosso della rotonda. In parallelo è prevista la riqualificazione della viabilità esistente, per “garantire l’accessibilità con via Locarno e via Monte Grappa, mediante una serie di opere pubbliche strutturali”, si legge nella delibera di giunta.

Il progetto per le ex fonderie di Samarate

L’intervento ha l’obiettivo di riconvertire l’area dismessa a favore di un insediamento polifunzionale: prevede la costruzione di un’unità di esercizio commerciale di generi alimentari e non alimentari di 1.334 metri quadrati, un’attività di somministrazione di alimenti e bevande (di 250 metri quadrati) e un’attività artigianale di servizio (250 metri quadrati).

Dal punto di vista del “colpo d’occhio”, sarà un unico edificio, distinto poi in tre unità immobiliari, con l’aggiunta infine dei parcheggi esterni.

Viabilità e parcheggi

Intorno all’area saranno realizzati delle fasce verdi alberate “prospicienti agli assi urbani di via Nino Locarno, via Monte Grappa, via Beata Giuliana e dell’area di servizio” con l’inserimento di alberi autoctoni, un percorso pedonale in corrispondenza all’area verde, un sistema di accesso sia da via Locarno sia da via Monte Grappa, la costruzione di uno spartitraffico tra queste due vie e di un’area parcheggio interna “con stalli auto in autobloccante e borselli interni di manovra”.

Più nel dettaglio, il grosso del parcheggio verrà realizzato al posto del “boschetto” a ridosso della rotonda. Sarà realizzata una corsia di svolta dalla via Locarno per immettersi in via Monte Grappa venendo da Verghera senza dover fare la rotonda. È previsto un marciapiedi che dalla via Locarno accompagna sempre in via Monte Grappa. Su quest’ultima via, accanto all’edificio principale del supermercato (da realizzare più o meno al posto dei capannoni della fonderia), è prevista un’area a verde più ampia, fiancheggiata da nove posti auto paralleli alla strada.

I nuovi insediamenti commerciali tra Samarate e Ferno

Il nuovo intervento si aggiunge a una certa vivacità, diciamo così, dell’asse della Statale 341 e dintorni, nella zona a Sud di Gallarate: da pochi mesi ha aperto il supermercato in località San Macario (intervento avviato appena prima del lockdown) e un altro al confine esatto tra Gallarate (Arnate) e Verghera, mentre a Ferno si stanno mettendo ora le basi per un nuovo insediamento nell’area dell’ex Manifattura e per il raddoppio dell’unico supermercato oggi esistente, alle porte del paese sulla provinciale Samarate-Lonate Pozzolo.