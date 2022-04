Raccolta alimentare della Croce rossa Valceresio

Sabato 23 aprile torna Raccolta alimentare promossa dal Comitato CRI Valceresio presso i punti vendita Esselunga di Induno Olona, Tigros di Arcisate, Besano, Cantello, Gaggiolo, Saltrio e il Carrefour di Bisuschio. Servono soprattutto riso, latte, tonno, pasta, sughi, biscotti, legumi, zucchero, prodotti per l’igiene personale, olio, prodotti per al pulizia della casa, carne in scatola.

Per tutta la giornata i volontari della Croce Rossa Valceresio saranno all’ingresso dei punti vendita indicati per raccogliere generi alimentari di prima necessità e prodotti non deperibili. Con gli alimenti raccolti verranno realizzati i pacchi (ne vengono confezionati 80 ogni mese) che saranno poi distribuiti nei prossimi mesi alle famiglie bisognose della Valceresio.

Negli ultimi due anni questo importante servizio svolto dal Comitato, ha acquisito ancora maggior valore e la sua presenza si è intensificata, restando accanto a tutte le persone in difficoltà.

Per info: www.crivalceresio.it – valceresio.sviluppo@lombardia.cri.it