Rinnovato il consiglio direttivo del Circolo Nautico Caldè A.s.d.

L’assemblea del Circolo Nautico Caldè ha eletto il nuovo direttivo, che al suo interno ha assegnato le cariche per il biennio 2022-2023. Rinominato presidente l’Avv. Fabio Mazzoni, sono confermati in carica Ezio De Bortoli, Marco Fizzotti, Paolo Fizzotti, Aldo Ghione, Carlo Parola e Lucia Piccinini; entrano invece ex novo in Consiglio Enrico Cigolotti e Marco Massarenti.

In occasione della successiva cena sociale è stata presentata la stagione 2022: oltre ai consueti corsi di Scuola Vela per bambini, ragazzi e adulti tra maggio e settembre, saranno organizzate tre regate. La manifestazione di richiamo sarà il Campionato Zonale della classe giovanile Optimist – Trofeo Team Turconi e Memorial Eraldo Capra, che il 22 Maggio vedrà alla partenza davanti al golfo di Caldè oltre 100 piccoli timonieri. Seguiranno il Trofeo Sass Gallett il 26 Giugno e il Campionato Zonale Modelvela IOM il 25 settembre.