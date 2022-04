A Sacconago una messa a lume di candela per la pace

Il 22 di aprile è la Giornata Mondiale della Terra, il momento in cui tutti gli abitanti del Pianeta si uniscono per celebrare il globo terrestre e per promuoverne la salvaguardia. E’ il giorno in cui si fa il punto sulle tante problematiche che affliggono il nostro pianeta, dall’inquinamento dell’aria alla distruzione degli ecosistemi, all’esaurimento delle risorse per la vita sulla Terra: occorrono soluzioni, e presto, anzi subito perché ormai è noto a tutti che il tempo per intervenire sta scadendo.

Il 22 aprile viene celebrato anche nei Circoli Laudato Si’ di tutto il mondo che, sulla scorta dell’Enciclica papale, promuovono la conversione ecologica e si impegnano sul territorio (in Busto Arsizio ce ne sono già due) per rispondere al grido della Terra con gesti concreti, a cominciare dalla pulizia degli spazi pubblici fino alla promozione di buone pratiche di rispetto per la Terra.

Venerdì 22 aprile la proposta si realizzerà in un momento molto suggestivo presso la chiesetta di Madonna in Campagna, a Sacconago (zona industriale). Ospite dei due Circoli Laudato Si’ di Busto Arsizio sarà Monsignor Luca Raimondi, Vescovo ausiliare di Milano, che celebrerà, insieme a Padre Castrese del Pime, la Messa a lume di candela per la Pace della Terra.

L’appuntamento è alle ore 20:00, ma mezz’ora prima i membri dei Circoli con chi lo desiderasse si ritroveranno per ripulire il luogo di preghiera, un gesto umile nello spirito di amore e rispetto per la “casa comune” di tutti gli uomini. Sarà anche l’occasione per conoscere i manualetti di buone pratiche facilmente attuabili per cominciare una significativa conversione ecologica. L’atmosfera alla luce delle fiammelle, insieme alle voci dei giovani del coro Meraki, favorirà la riflessione e la preghiera per la Pace oggi tanto invocata per fermare la guerra che si aggiunge alle già tante ferite inferte al nostro pianeta.