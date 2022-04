“Una scuola per Cassano Magnago, investiamo nelle future generazioni”

«Non è utopia sognare a Cassano un Polo Scolastico che possa comprendere anche un Istituto Superiore nella pubblica offerta».

Tommaso Police, consigliere comunale Pd, che rilancia l’idea di un nuovo polo scolastico incentrato appunto anche su una scuola superiore, ad oggi completamente mancante a Ne è convintoche rilancia l’idea di un nuovo polo scolastico incentrato appunto anche su una scuola superiore, ad oggi completamente mancante a Cassano Magnago

«Qualche settimana fa un cittadino cassanese ha posto una tematica importante legata ai giovani» racconta Police. «Come stanno i nostri ragazzi? Da Consigliere Comunale (e da ex giovane cassanese di 35 anni) mi sono interrogato più volte… Sicuramente potrebbero stare meglio. I due anni di pandemia non hanno aiutato, i momenti di ritrovo sono stati sostituiti dalle videochiamate e le relazioni ne hanno risentito parecchio».

Il ragionamento di Police parte da lontano: «A Cassano Magnago storicamente abbiamo sempre “sofferto” l’assenza di spazi aggregativi, complice forse l’assenza di un vero centro storico e di una piazza, i giovani cassanesi sono costretti sempre ad “emigrare” nelle limitrofe Gallarate e Busto Arsizio per ritrovarsi o per frequentare gli istituti scolastici superiori».

«A tal proposito tempo fa avevo lanciato una proposta, Cassano Magnago come quinto comune della provincia di Varese deve avere ambizioni degni del titolo di Città che abbiamo. Non è utopia sognare a Cassano un Polo Scolastico che possa comprendere anche un Istituto Superiore nella pubblica offerta. Sarebbe il primo in assoluto a Cassano Magnago e potrebbe fungere da vero centro attrattivo, avremmo la possibilità di crescere i nostri ragazzi a Cassano e sulla base del Polo Scolastico generare un indotto di servizi ed attrazioni che possano permettere alla città di crescere e di investire nelle generazioni future».

(foto generica inserita da VareseNews: progetto per un istituto a Cesena, qui

Come realizzare un progetto come questo? «Prima di tutto bisogna essere bravi ad intercettare le opportunità messe a disposizione dai bandi, il Pnnr seppur complicato e di difficile gestione rappresenta un’occasione. Senza dimenticare i bandi europei, statali e regionali. Resto sempre dell’idea che sarà necessario per la prossima istituire degli uffici che si dedichino alla ricerca di bandi e finanziamenti».

«In secondo luogo è importante fare rete con i comuni limitrofi, con gli enti superiori e con le istituzioni della provincia di Varese per individuare la tipologia di istituto superiore da portare sul nostro territorio. Cassano Magnago deve uscire dal suo isolamento e puntare all’eccellenza. Si tratta di investire sui giovani, sulla loro istruzione e sul futuro generazionale della nostra città che anno dopo anno vede sempre più aumentare il numero degli anziani».

«Dobbiamo essere attrattivi anche verso le giovani famiglie che desiderano impostare la loro vita a Cassano Magnago dando loro la possibilità di fare crescere i propri figli nella nostra città più a lungo possibile. Indipendentemente da come andranno le elezioni amministrative, credo che questo sogno debba essere coltivato…lo dobbiamo alla città ed alle future generazioni di cittadini e cittadine cassanesi».