Il sindaco di Verbania contro i tagli delle corse della Navigazione lago Maggiore

Il sindaco di Verbania si esprime contro i tagli delle corse della Navigazione lago Maggiore e contro le nuove limitazioni per i mezzi superiori ai 2,20 metri di altezza.

«Nei giorni scorsi come Sindaco di Verbania ho scritto alla direzione Navigazione Lago Maggiore per segnalare come, dal 10 aprile, la riduzione del numero di corse sulla tratta Intra – Laveno (da 42 a 33), avrebbe creato notevoli disagi – ha commentato il sindaco di Verbania Silvia Marchionini – Già ieri, nella prima giornata di entrata in vigore si sono viste le prime code e i primi segnali di come, con l’arrivo dell’estate e l’aumentare del traffico sul lago dovuto ai turisti, con auto, camper e pullman, questa scelta produrrà tempi di attesa non accettabili».

Il primo cittadino elenca anche quali saranno le prime categorie ad essere colpite: «Saranno gli abbonati, ovvero i pendolari, gli ambulanti e gli studenti che si spostano per lavoro e studio – precisa – In attesa di una risposta, segnalo anche un nuovo avviso della Navigazione che limita, durante la settimana il trasporto dei mezzi superiori ai 2.20 metri di altezza (camion, camper ecc.) dimezzando ulteriormente le corse, ogni ora invece che ogni mezz’ora, comportando ulteriori disagi ed inevitabili lamentele. Ci aspettiamo di capire se è possibile modificare queste scelte, magari partendo da una diversa organizzazione del personale. Il rischio di un danno di immagine e la mancanza di servizi adeguati è molto probabile e non accettabile».